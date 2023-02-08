Під час візиту Зеленського Британія оголосила про нові санкції проти Росії: під ударом "палаци Путіна"

У середу, 8 лютого, коли президент України Володимир Зеленський здійснює візит до Лондона, британський уряд запровадив нові санкції проти Росії. Вони поширюються на підприємства, які постачають військове обладнання, а також на фізичних осіб та одну організацію, які фінансово підтримують багатство та владу кремлівських еліт.

Про це повідомили у пресслужбі британського уряду.

Під персональними санкціями опинилися, зокрема, 5 осіб, які пов’язані із розкішними резиденціями Путіна, включно з так званим "палацом Путіна" вартістю 100 мільярдів рублів і дачею кремлівського диктатора на березі озера. У переліку - Борис Титов, Микола Єгоров, власник прокремлівського видання Regum Сергій Руднов, акціонерка банку "Росія" та "Національної медіа групи" Світлана Кривоногих та власник російської компанії з обслуговування та ремонту авіаційної техніки "Аеростарт" Віктор Мячин.

Також пакет санкцій поширюється на 6 організацій, які постачають військове обладнання, яке використовують під час вторгнення Росії в Україну.

У цьому переліку виробник російських безпілотників CST, виробник запчастин до вертольотів РТ-Комплект, компанія Oboronlogistic, яка організовує транспортування та доставку російської військової техніки, компанії "Універсалмаш" і "Липецьк", які виробляють або модифікують гусеничні шасі для зенітно-ракетних комплексів, а такожи компанія Topaz, яка є виробником програмного забезпечення для військової авіації.

Нагадаємо, 8 лютого президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії.

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