Під час воєнного перевороту в Судані загорівся пасажирський літак з українським екіпажем: відео

Обстріли аеропорту підтвердила українська стюардеса, яка повідомила, що екіпаж перебуває в заручних у заколотників.

У суботу, 15 квітня, в африканській країні Судан під спроби державного перевороту виникла пожежа в аеропорту столичного міста Хартума. Зокрема, загорівся Boeing 737 українського лоукостера SkyUp.

Відповідне відео поширили в Мережі.

На ролику, опублікованому в Twitter, видно Boeing 737 SkyUp (Україна) і Airbus A330 Saudia (Саудівська Аравія), з яких виходить дим. Авіасполучення в районі столиці Судану було призупинене після того, як воєнізовані Сили швидкого реагування нібито взяли під контроль аеропорт і президентський палац.

1/ ✈️ PE SCURT⚡: Cel puțin două avioane au fost avariate în ultima oră pe aeroportul din Khartoum, capitala Sudanului, după ce forțele paramilitare Rapid Support Forces ar fi preluat controlul aeroportului și a palatului prezidențial.



: Gamar Abdulrahim pic.twitter.com/1CvyEOAlVX — Gabriel Bobon (BoardingPass) (@GabrielBobon) April 15, 2023

Інцидент підтвердила стюардеса української авіакомпанії SkyUp Аліна Посохова у своєму акаунті в Instagram.

"Судан. Спроба перевороту. Обстріли в аеропорту. Заручники. Наші екіпажі і борти. Молимось", – написала українка.

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Вона також додала, що заручники перебувають "у шоці і відчаї".

Нагадаємо, у кількох районах столиці Судану міста Хартум 15 квітня було чути стрілянину із застосуванням артилерії та військової техніки, бойові зіткнення відбуваються між регулярною армією країни та іншою силовою структурою – Силами швидкого реагування. Фактично відбувається путч проти командувача армією Абделя Фаттаха аль-Бурхане, який керує Суданом після державного перевороту в жовтні 2021 року.

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