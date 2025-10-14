Під час виселення боржників із будинку стався вибух: троє людей загинули, 25 отримали поранення (фото)

Вибух у будинку / © Соцмережа X

В Італії у невеликому містечку Кастель-д’Аццано o поблизу Верони під час виселення родини із заарештованого будинку вибухнув газ, унаслідок чого загинули троє карабінерів, ще 25 осіб отримали поранення. Серед постраждалих — військові, поліцейські та рятувальники.

За даними прокуратури Верони, три брати — Франко, Діно та Марія Луїза Рампоні — наситили будинок газом, щоб уникнути виселення. Під час проникнення силовиків, відкривши двері, газ вибухнув, спричинивши обвал двоповерхового будинку. Внаслідок вибуху загинули підполковник Марко Піффарі, карабінер Давіде Бернарделло та бригадир Валеріо Дапра.

У будинку були знайдені газові балони та залишки коктейлів Молотова, п’ять балонів вдалось вилучити рятувальникам. Поранення отримали щонайменше 13 карабінерів, три поліцейські та один рятувальник, більшість з них уже госпіталізовані та перебувають під наглядом медиків. Стан постраждалих різниться — деякі з опіками та травмами, проте життя більшості не в небезпеці.

Франко Рампоні спробував втекти, проте невдовзі був затриманий. Марія Луїза та Діно Рампоні наразі перебувають у лікарні під вартою, їхній стан стабільний. За словами прокурора Верони, вибух кваліфікують як умисне вбивство та заздалегідь спланований злочин.

Командир провінційної поліції Карабінерів Верони, Клаудіо Папаньо, описав подію як «абсолютно божевільний акт». За його словами, Марія Луїза підпалила вже відкритий газовий балон, спричинивши руйнівну дефлаграцію, що накрила силовиків і рятувальників.

Президент Італії Серджіо Маттарелла висловив глибокий сум та співчуття родинам загиблих. Прем’єр-міністерка Джорджія Мелоні назвала трагедію «жахливою» та підтвердила солідарність уряду з карабінерами. Міністр внутрішніх справ Маттео П’янтедозі охарактеризував подію як «страшний інцидент під час виконання службових обов’язків».

У відповідь на трагедію голова регіону Венето, Лука Заїя, оголосив три дні регіонального трауру, а під час похоронів заплановано ще один день жалоби. Усі державні установи, школи та офіси мають підняти прапори на півщаблі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Святошинському районі столиці в багатоповерхівці прогримів вибух, внаслідок чого є загиблий і поранений.