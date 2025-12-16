ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
85
Час на прочитання
2 хв

Під час виступу Зеленского в Німеччині стався збій: чи було це навмисним втручанням

Візит президента України до Берліна супроводжувався несподіваним технічним колапсом, коли комп’ютерна мережа Бундестагу вийшла з ладу. Збій був настільки масштабним, що викликав чутки про диверсію російських спецслужб.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Бундестаг

Німецька влада спростовує кібератаку на мережу Бундестага / © Associated Press

Тимчасовий збій у комп’ютерній мережі німецького парламенту, який збігся з візитом президента України Володимира Зеленського до Берліну, не був наслідком ворожого втручання.

Про це повідомляє Spiegel з посиланням на внутрішній лист адміністрації Бундестагу до депутатів.

Що сталося у Берліні

Вдень понеділка, 15 грудня, коли Володимир Зеленський проводив переговори з головою Бундестагу Юлією Кльокнер, мережа парламенту раптово «лягла». Депутати та співробітники втратили доступ до інтернету, внутрішньої мережі (інтранету), електронної пошти та файлових серверів.

Синхронність подій миттєво спровокувала хвилю спекуляцій у ЗМІ та соцмережах про можливу російську кібератаку.

Офіційна причина

Втім, технічні служби парламенту та Федеральне управління з інформаційної безпеки (BSI) спростували версію про хакерів.

«Причиною стала ситуація перевантаження між двома дата-центрами адміністрації Бундестагу. Це технічна проблема, тому кібератаку наразі можна виключити», — йдеться у повідомленні для парламентарів.

Зірвані переговори з США

Технічні негаразди вплинули не лише на депутатів. За інформацією ЗМІ, через проблеми зі зв’язком зірвалася відеоконференція між міністрами закордонних справ ЄС, які засідали у Брюсселі, та американськими перемовниками Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, які також перебували в Берліні.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас підтвердила факт збою, зазначивши, що техніка «не працювала належним чином».

Цікаво, що інша відеозустріч — з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою — пройшла без жодних перешкод.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що найближчим часом можлива зустріч переговорної групи у США. Він вважає, що тепер американська сторона контактуватиме з російською стороною.

Дата публікації
Кількість переглядів
85
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie