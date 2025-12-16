- Дата публікації
Під час виступу Зеленского в Німеччині стався збій: чи було це навмисним втручанням
Візит президента України до Берліна супроводжувався несподіваним технічним колапсом, коли комп’ютерна мережа Бундестагу вийшла з ладу. Збій був настільки масштабним, що викликав чутки про диверсію російських спецслужб.
Тимчасовий збій у комп’ютерній мережі німецького парламенту, який збігся з візитом президента України Володимира Зеленського до Берліну, не був наслідком ворожого втручання.
Про це повідомляє Spiegel з посиланням на внутрішній лист адміністрації Бундестагу до депутатів.
Що сталося у Берліні
Вдень понеділка, 15 грудня, коли Володимир Зеленський проводив переговори з головою Бундестагу Юлією Кльокнер, мережа парламенту раптово «лягла». Депутати та співробітники втратили доступ до інтернету, внутрішньої мережі (інтранету), електронної пошти та файлових серверів.
Синхронність подій миттєво спровокувала хвилю спекуляцій у ЗМІ та соцмережах про можливу російську кібератаку.
Офіційна причина
Втім, технічні служби парламенту та Федеральне управління з інформаційної безпеки (BSI) спростували версію про хакерів.
«Причиною стала ситуація перевантаження між двома дата-центрами адміністрації Бундестагу. Це технічна проблема, тому кібератаку наразі можна виключити», — йдеться у повідомленні для парламентарів.
Зірвані переговори з США
Технічні негаразди вплинули не лише на депутатів. За інформацією ЗМІ, через проблеми зі зв’язком зірвалася відеоконференція між міністрами закордонних справ ЄС, які засідали у Брюсселі, та американськими перемовниками Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, які також перебували в Берліні.
Головна дипломатка ЄС Кая Каллас підтвердила факт збою, зазначивши, що техніка «не працювала належним чином».
Цікаво, що інша відеозустріч — з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою — пройшла без жодних перешкод.
Нагадаємо, Зеленський заявив, що найближчим часом можлива зустріч переговорної групи у США. Він вважає, що тепер американська сторона контактуватиме з російською стороною.