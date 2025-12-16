Під час виступу Зеленского в Німеччині стався збій: чи було це навмисним втручанням

Німецька влада спростовує кібератаку на мережу Бундестага / © Associated Press

Тимчасовий збій у комп’ютерній мережі німецького парламенту, який збігся з візитом президента України Володимира Зеленського до Берліну, не був наслідком ворожого втручання.

Про це повідомляє Spiegel з посиланням на внутрішній лист адміністрації Бундестагу до депутатів.

Що сталося у Берліні

Вдень понеділка, 15 грудня, коли Володимир Зеленський проводив переговори з головою Бундестагу Юлією Кльокнер, мережа парламенту раптово «лягла». Депутати та співробітники втратили доступ до інтернету, внутрішньої мережі (інтранету), електронної пошти та файлових серверів.

Синхронність подій миттєво спровокувала хвилю спекуляцій у ЗМІ та соцмережах про можливу російську кібератаку.

Офіційна причина

Втім, технічні служби парламенту та Федеральне управління з інформаційної безпеки (BSI) спростували версію про хакерів.

«Причиною стала ситуація перевантаження між двома дата-центрами адміністрації Бундестагу. Це технічна проблема, тому кібератаку наразі можна виключити», — йдеться у повідомленні для парламентарів.

Зірвані переговори з США

Технічні негаразди вплинули не лише на депутатів. За інформацією ЗМІ, через проблеми зі зв’язком зірвалася відеоконференція між міністрами закордонних справ ЄС, які засідали у Брюсселі, та американськими перемовниками Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, які також перебували в Берліні.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас підтвердила факт збою, зазначивши, що техніка «не працювала належним чином».

Цікаво, що інша відеозустріч — з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою — пройшла без жодних перешкод.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що найближчим часом можлива зустріч переговорної групи у США. Він вважає, що тепер американська сторона контактуватиме з російською стороною.