Охоронці палацу президента у Венесуелі / © Associated Press

Реклама

Під час захоплення венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро американські військові знешкодили сотні бійців, використовуючи невідомі технології.

Про це пише The New York Post з посиланням на розповідь одного із солдатів диктатора.

Військовий розповів, що їхня служба завжди була напоготові, але раптово всі радіолокаційні системи відключилися і наступної миті над позиціями з’явилося безліч безпілотників.

Реклама

Гелікоптери, що з’явилися слідом за дронами, перекинули в район близько 20 американських військовослужбовців. Однак ці декілька людей, за його словами, були озброєні чимось набагато потужнішим, ніж вогнепальна зброя.

Якоїсь миті американці запустили щось, схоже на дуже потужну звукову хвилю.

«Раптом я відчув, ніби моя голова вибухає зсередини», — згадує венесуелець.

За його словами, наслідки атаки були жахливими.

Реклама

«У всіх нас пішла кров із носа. Дехто рвав кров’ю. Ми впали на землю, не в змозі поворухнутися. Ми навіть не могли стати після застосування цієї звукової зброї — або що це було», — згадує він.

Охоронець режиму Мадуро заявив, що рейд американських військових спричинив шок по всій Латинській Америці, особливо після того, як президент Дональд Трамп нещодавно попередив, що Мексика теж «у списку».

«Ніхто не хоче пережити те, що пережили ми», — зазначив він.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Венесуели Діосдадо Кабельйо повідомив, що внаслідок операції США із затримання президента Ніколаса Мадуро загинули 100 осіб.