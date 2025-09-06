Під час землетрусу в Афганістані рятували тільки чоловіків – подробиці

Афганістан землетрус / © Associated Press

В Афганістані після руйнівного землетрусу свідки розповіли про шокувальну ситуацію: чоловіки-рятувальники допомагали лише чоловікам, а жінок та дівчат ігнорували. Через заборону на фізичний контакт між неродичами, багато жінок залишилися з незалікованими ранами, а деякі так і померли під завалами, не дочекавшись допомоги.

Про це повідомляє видання The New York Times.

«Здавалося, що жінок просто не існує», — сказав один із волонтерів, який бачив рятувальні роботи у східному Афганістані.

19-річна Бібі Айша розповіла, що перші рятувальники прибули в її село лише через 36 годин після землетрусу. Однак, побачивши, що серед них немає жодної жінки, вона відчула лише страх. За її словами, команда рятувальників поспіхом виносила поранених чоловіків і дітей, але її та інших жінок, деякі з яких були в крові, просто відсунули вбік.

«Нас зібрали в одному кутку і просто забули про нас», — зазначила дівчина. Ніхто не запропонував жінкам допомоги, не запитав, що їм потрібно, і навіть не наблизився до них.

Тахзеебулла Мухазеб, волонтер, який працював у селищі Мазар Дара, розповів, що члени рятувальної команди боялися витягувати жінок з-під уламків. Поранені жінки так і лежали під камінням, чекаючи, поки з інших сіл прибудуть жінки, щоб їх відкопати.

«Схоже, що жінок просто не помічали, — сказав 33-річний Мухазеб. — Чоловікам і дітям надавали допомогу в першу чергу, а жінки сиділи окремо, чекаючи своєї черги». Він також додав, що навіть мертвих жінок рятувальники витягували, хапаючи їх за одяг, щоб уникнути фізичного контакту.

За офіційними даними уряду Афганістану, внаслідок землетрусу магнітудою 6,0 загинуло понад 2200 людей, ще 3600 отримали поранення.

Правозахисні та гуманітарні організації зазначають, що події після землетрусу яскраво демонструють подвійні стандарти, з якими стикаються жінки та дівчата в Афганістані.

«Жінки та дівчата знову несуть основний тягар цієї катастрофи. Ми повинні переконатися, що їхні потреби є головними в роботі з ліквідації наслідків», — заявила Сюзан Фергюсон, спеціальна представниця «ООН Жінки Афганістан».

Декілька лікарів, рятувальників та жінок з постраждалих районів розповіли, що жорстоке ставлення та ізоляція роблять становище жінок ще більш жахливим.

Афганістан зіткнувся з критичною нестачею медичних працівників, особливо жінок. Торік «Талібан» заборонив жінкам отримувати медичну освіту, що стало особливо помітно після землетрусу.

Під владою «Талібану» афганські жінки стикаються з одними з найсуворіших обмежень у світі. Їм заборонено навчатися в школі після шостого класу, подорожувати без чоловіка-супроводжувача, а також працювати в більшості сфер, включаючи гуманітарні організації. У зонах лиха жінкам-рятувальницям не дозволяють допомагати чоловікам. Проте жінка може рятувати інших жінок.

За словами журналіста The New York Times, який прибув у район Мазар Дара, він не побачив жодної жінки серед медичних та рятувальних бригад. У районній лікарні також не було жодного жіночого персоналу.

Хоча пізніше в постраждалі райони прибули кілька медсестер та гуманітарних працівниць, солдати супроводжували їх, не дозволяючи журналістам ставити запитання. Речник Міністерства охорони здоров’я, контрольованого «Талібаном», визнав брак жінок-медиків у постраждалих районах.

«Але в лікарнях у Кунарі, Нангарі та Лагмані найбільша кількість жінок-лікарів та медсестер, особливо для надання допомоги жертвам землетрусу», — заявив речник Шарафат Заман.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Афганістані стався 6-бальний землетрус. Внаслідок трагедії 622 людей загинули та понад 1500 отримали поранення.