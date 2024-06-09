Під час злету загорівся пасажирський літак із майже 400 пасажирами на борту (відео)

В авіакомпанії повідомили, що ніхто з пасажирів не постраждав.

У Канаді під час злету загорівся Boeing-777 із майже 400 пасажирами на борту. Інцидент стався з літаком авіакомпанії Air Canada в аеропорту Торонто.

Про це повідомляє Inews, посилаючись на місцеву телерадіокомпанію CP24.

У Мережі публікують відео надзвичайної події. Як видно на кадрах, одразу після відриву від злітно-посадкової смуги двигун лайнера почав іскритися, а потім звідти вирвалися спалахи вогню, внаслідок чого хвостова частина виявилася охопленою полум'ям.

Зазначається, що виконував рейс AC872 до Франції, який перевозив близько 400 пасажирів, був змушений повернутися до міжнародного аеропорту Торонто Пірсон через надзвичайну подію. Літак із 389 пасажирами розвернувся і здійснив вимушену посадку.

В авіакомпанії повідомили, що ніхто з пасажирів не постраждав.

"Пасажири були пересаджені на інший літак пізніше того ж вечора. На борту літака Boeing-777 перебувало 389 пасажирів і 13 членів екіпажу...Наші пілоти - висококваліфіковані фахівці, які добре навчені безпечно управляти такими інцидентами. І в цьому випадку ситуація була швидко стабілізована, відповідно до наших стандартними процедурами - і літак здійснив нормальну посадку", - сказано у заяві авіакомпанії.

Під час злету загорівся Boeing-777, на борту якого було майже 400 пасажирів

Нагадаємо, у червні у літака Boeing прямо під час польоту відірвалася частина обшивки.

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