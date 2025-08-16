Під час зустрічі Трампа з Путіним журналістів вигнали через питання про війну

Пресконференція / © Associated Press

Під час нещодавньої зустрічі президента США Дональда Трампа з очільником Росії Владіміром Путіним із залу для преси були виведені кілька журналістів. Причиною став той факт, що вони ставили Путіну гострі запитання щодо військових злочинів та загибелі цивільного населення в Україні.

Про це пише ZN.ua.

Серед журналістів, яких вигнали з пресзали під час зустрічі Трампа та Путіна, була Рейчел Скотт, старша політична кореспондентка ABC. Коли вона запитала Путіна про загибель цивільних, той лише посміхнувся. Інцидент зафіксовано на відео, яке згодом з’явилося у соцмережах.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент США Дональд Трамп прокоментував результати переговорів з диктатором Путіним, зазначивши, що повного взаєморозуміння ще не досягнуто.

Російський диктатор Володимир Путін запропонував провести наступну зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Москві.

Також повідомлялось, що російський лідер після саміту з президентом США Дональдом Трампом на Алясці назвав ситуацію в Україні «трагедією» та заговорив про мир.