Під час зустрічі випускників сталась стрілянина, є поранені (фото)

Наразі нападника шукають / © New York Post

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В американському місті Чаттануга, штат Теннессі, під час зустрічі випускників сталася стрілянина. В результаті інциденту поранення отримали четверо людей, нападник з місця події втік.

Про це повідомляє New York Post.

За словами місцевої поліції, стрілянина пролунала близько 15:00 за місцевим часом 12 липня. У цей момент на заході перебувало чимало людей, зокрема жінки та діти. Атмосфера була святковою, допоки не пролунав вогонь.

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«Усі просто добре проводили час, — розповів очевидець Джефф Герман. — А потім раптом почалася стрілянина. Маленькі діти, немовлята — всі попадали на землю. Це було жахливо, просто жахливо», — додав він.

Після перших пострілів серед присутніх почалася паніка: люди в паніці розбігалися або ховалися, лягаючи на землю.

Унаслідок стрілянини чотирьох людей із вогнепальними пораненнями госпіталізували. За інформацією джерел, усі поранені перебувають у стабільному стані, загрози їхньому життю наразі немає.

Поліція Чаттануги розпочала розслідування та поки не надала опису ймовірного нападника. Також наразі невідомі мотиви стрілка. Правоохоронці запевняють, що загрози для громадськості наразі немає.

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Влада закликала громадян, які стали свідками події, надати будь-яку інформацію, що може допомогти у встановленні особи зловмисника.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що неподалік Бучі Київської області, під час виїзду поліції на виклик про домашнє насильство чоловік кинув бойову гранату у правоохоронців. Внаслідок інциденту правоохоронці отримали поранення.