Під час звільнення з російської в’язниці журналіст Гершкович звернувся до Путіна з цікавим проханням

Американському журналісту дозволили покинути російську в’язницю разом із щоденником, який він написав під час ув’язнення.

Засуджений до 16 років позбавлення волі за звинуваченням у шпигунстві американський журналіст Еван Гершкович перед тим, як його звільнили під час масштабного обміну в’язнями між Росією та Заходом, попросив у президента РФ Володимира Путіна дати йому інтерв'ю.

Про це повідомляє видання The Wall Street Journal, з яким співпрацював цей в’язень Путіна.

У цій публікації описана історія ув’язнення та звільнення Евана Гершковича, якого господар Кремля використав як одного із заручників для обміну на агентів російський спецслужб, які відбували покарання в країнах Заходу, зокрема й за навмисне вбивство.

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Американському журналісту дозволили покинути російську в’язницю разом із щоденником, який він написав під час ув’язнення, листами і матеріалами для книги, над якою він працював.

Але спочатку він повинен був написати офіційне прохання про президентське помилування, адресоване Володимиру Путіну. Форма роздруківки включала довге порожнє місце, яке в’язень міг заповнити за бажанням або просто, як очікувалося, залишити порожнім.

У цій формі Гершкович запитав, чи не розгляне російський президент можливість дати йому інтерв'ю.

Нагадаємо, Еван Гершкович був звільнений у четвер, 1 серпня, у Туреччині разом з колишнім морським піхотинцем США Полом Віланом, журналісткою “Радіо Свободи” Алсу Курмашевою, яка має російське та американське громадянство, п’ятьма громадянами Німеччини та російськими політв’язнями, серед яких засуджений до 25 років ув’язнення Володимир Кара-Мурза.

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