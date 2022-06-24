Під чужими прапорами: російська нафта потрапляє в Європу в обхід санкцій

Під чужими прапорами: російська нафта потрапляє в Європу в обхід санкцій

Попри санкції Євросоюзу російські танкери продовжують постачати нафту в порти Європи.

Танкери, що належать російській державній компанії “Совкомфлот”, продовжують доставляти нафту до портів Європи в обхід західних санкцій. Зокрема, транспортування здійснюють судна під прапором Ліберії.

Про це повідомляє видання "Медуза" з посиланням на дані розслідування міжнародної платформи OCCRP.

Як з'ясували розслідувачі, російська компанія змогла обійти обмеження завдяки тому, що оформила їх як власність своїх дочірніх компаній на Кіпрі та Об'єднаних Арабських Еміратах.

Фахівець з міжнародної політики та фінансів Рікардо Соарес зазначив, що у такій ситуації практично неможливо відстежити право володіння судном, коли компанія змінює назви кораблів, а самі танкери відключають трекери в деяких країнах. Він також наголосив, що плавання під ліберійським прапором – це найпростіший спосіб приховати походження судна.

OCCRP виявила понад 18 танкерів "Совкомфлоту", які продовжують здійснювати рейси і кожен із яких у середньому перевозить нафту приблизно на 240 мільйонів доларів.

Організація відстежила щонайменше п'ять із них, коли судна або поверталися, або прямували, або перебували в портах Італії, Данії та Нідерландів, після того, як санкції ЄС проти компанії набули чинності.

Наразі нез’ясовано, хто саме є покупцем російської нафти, що доставляється танкерами.

Нагадаємо, у червні в ЄС ухвалили рішення про шостий пакет санкцій, який передбачає поступове ембарго на нафту з Росії.

Гібридне ембарго на російську нафту: Єврокомісія внесла зміни в пакет санкцій

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