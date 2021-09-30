Під дахом московського аеропорту Внуково завівся "чоловік-павук": відео

Громадянин Іспанії заліз на металеві конструкції терміналу на висоті близько 30 метрів.
Увечері в середу, 29 вересня, в аеропорту Внуково у російській столиці невідомий чоловік заліз під дах терміналу і гойдався там на металевих конструкціях. На контакт із працівниками аеропорту він не йшов, говорив по-іспанськи.
Про це повідомляють Telegram-канали російських інформаційних агентств, публікуючи відео з місця події.
Як згодом з’ясувалося, “чоловік-павук”, який наробив переполоху в терміналі аеропорту, дійсно громадянин Іспанії, який перебуває тут вже три доби.
Чоловік буквально “поліз на стіни” через тугу за рідним домом. Він має квиток на літак, що відправляється 3 жовтня, спроба обміняти його на рейс, який відправляється швидше, не вдалася. Таким екстраординарним способом він виявив свій розпач.
Нагадаємо, американець Нейдер Доган уже місяць живе в аеропорту Борисполя. Він спить на стільцях в залі очікування, миється під краном у туалеті і їсть там де, пригостять.