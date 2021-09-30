Під дахом московського аеропорту Внуково завівся "чоловік-павук": відео

Громадянин Іспанії заліз на металеві конструкції терміналу на висоті близько 30 метрів.

Увечері в середу, 29 вересня, в аеропорту Внуково у російській столиці невідомий чоловік заліз під дах терміналу і гойдався там на металевих конструкціях. На контакт із працівниками аеропорту він не йшов, говорив по-іспанськи.

Про це повідомляють Telegram-канали російських інформаційних агентств, публікуючи відео з місця події.

Як згодом з’ясувалося, “чоловік-павук”, який наробив переполоху в терміналі аеропорту, дійсно громадянин Іспанії, який перебуває тут вже три доби.

Чоловік буквально “поліз на стіни” через тугу за рідним домом. Він має квиток на літак, що відправляється 3 жовтня, спроба обміняти його на рейс, який відправляється швидше, не вдалася. Таким екстраординарним способом він виявив свій розпач.

Міжрегіональна транспортна прокуратура вже розпочала перевірку того, що сталося, тож, ймовірно, “акробату” не вдасться полетіти додому навіть 3 жовтня.

Нагадаємо, американець Нейдер Доган уже місяць живе в аеропорту Борисполя. Він спить на стільцях в залі очікування, миється під краном у туалеті і їсть там де, пригостять.

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