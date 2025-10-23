- Дата публікації
Під Москвою частина російської ракети упала на пасажирський автобус: фото
У «Мострансавто» брехливо заявили, що автобус із пасажирами нібито «зачепили уламки безпілотника».
Під час атаки безпілотників на столицю РФ у Московській області частина російської ракети ППО пробила дах пасажирського автобуса.
Про це у четвер, 23 жовтня, повідомив Telegram-канал Astra, опублікувавши відповідні фото.
За офіційною інформацією, автобус виконував рейс маршрутом із Малино до станції метро «Котельники», тож у момент падіння фрагмента ракети у ньому перебували пасажири.
У «Мострансавто» заявили, що автобус із пасажирами нібито «зачепили уламки безпілотника», транспортний засіб зазнав незначних пошкоджень і ніхто не постраждав.
Однак, на опублікованих кадрах видно, що дах автобуса пробив розгінний блок від ракети ППО Панцир-С1.
Раніше мер Москви Собянін повідомив про збитий БПЛА, який летів на столицю.
Нагадаємо, Сили оборони України у ніч проти 23 жовтня завдали ударів по стратегічних об’єктах військово-промислового комплексу Росії.