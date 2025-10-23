ТСН у соціальних мережах

Під Москвою частина російської ракети упала на пасажирський автобус: фото

У «Мострансавто» брехливо заявили, що автобус із пасажирами нібито «зачепили уламки безпілотника».

Російський ЗРК "Панцир С-1"

Російський ЗРК "Панцир С-1" / © kamchat

Під час атаки безпілотників на столицю РФ у Московській області частина російської ракети ППО пробила дах пасажирського автобуса.

Про це у четвер, 23 жовтня, повідомив Telegram-канал Astra, опублікувавши відповідні фото.

За офіційною інформацією, автобус виконував рейс маршрутом із Малино до станції метро «Котельники», тож у момент падіння фрагмента ракети у ньому перебували пасажири.

У «Мострансавто» заявили, що автобус із пасажирами нібито «зачепили уламки безпілотника», транспортний засіб зазнав незначних пошкоджень і ніхто не постраждав.

/ © ASTRA

© ASTRA

/ © ASTRA

© ASTRA

Однак, на опублікованих кадрах видно, що дах автобуса пробив розгінний блок від ракети ППО Панцир-С1.

Ракета ППО Панцир-С1 / © ASTRA

Ракета ППО Панцир-С1 / © ASTRA

Раніше мер Москви Собянін повідомив про збитий БПЛА, який летів на столицю.

Нагадаємо, Сили оборони України у ніч проти 23 жовтня завдали ударів по стратегічних об’єктах військово-промислового комплексу Росії.

