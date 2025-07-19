Під Москвою лунали вибухи: пожежа біля аеропорту "Домодєдово" (відео)

Пожежа біля аеропорту "Домодєдово" у Підмосков'ї. / © із соцмереж

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Увечері в п’ятницю, 18 липня, у Підмосков’ї біля столичного аеропорту «Домодєдово» виникла пожежа після гучних вибухів.

Відео з місця публікують місцеві Telegram-канали.

Очевидці повідомляють, що «щось впало в полі та вибухнуло».

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На опублікованих кадрах видно, що горить щось схоже на уламки.

Дата публікації 23:47, 18.07.25 Кількість переглядів 36 Під Москвою після вибухів виникла пожежа біля аеропорту "Домодєдово"

Росавіація запровадила тимчасові обмеження в аеропорту, оголосивши план «Килим» через загрозу безпілотників.

В офіційному повідомленні йшлося про «забезпечення безпеки польотів».

За даними Flightradar, борти облітають закриту зону над «Домодєдово».

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Онлайн-табло аеропорту свідчить, що було затримано щонайменше п'ять рейсів.

Нагадаємо, у ніч проти 17 липня українські дрони атакували російський хімзавод у Тульській області, який виробляє аміак, метанол і карбамід — ключові компоненти для вибухівки та ракетного палива.