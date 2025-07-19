ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
2407
Час на прочитання
1 хв

Під Москвою лунали вибухи: пожежа біля аеропорту "Домодєдово" (відео)

Росавіація запровадила тимчасові обмеження в аеропорту через загрозу безпеці польотів.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Пожежа біля Домодєдово

Пожежа біля аеропорту "Домодєдово" у Підмосков'ї. / © із соцмереж

Увечері в п’ятницю, 18 липня, у Підмосков’ї біля столичного аеропорту «Домодєдово» виникла пожежа після гучних вибухів.

Відео з місця публікують місцеві Telegram-канали.

Очевидці повідомляють, що «щось впало в полі та вибухнуло».

На опублікованих кадрах видно, що горить щось схоже на уламки.

Росавіація запровадила тимчасові обмеження в аеропорту, оголосивши план «Килим» через загрозу безпілотників.

В офіційному повідомленні йшлося про «забезпечення безпеки польотів».

За даними Flightradar, борти облітають закриту зону над «Домодєдово».

Онлайн-табло аеропорту свідчить, що було затримано щонайменше п'ять рейсів.

Нагадаємо, у ніч проти 17 липня українські дрони атакували російський хімзавод у Тульській області, який виробляє аміак, метанол і карбамід — ключові компоненти для вибухівки та ракетного палива.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie