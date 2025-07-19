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Під Москвою лунали вибухи: пожежа біля аеропорту "Домодєдово" (відео)
Росавіація запровадила тимчасові обмеження в аеропорту через загрозу безпеці польотів.
Увечері в п’ятницю, 18 липня, у Підмосков’ї біля столичного аеропорту «Домодєдово» виникла пожежа після гучних вибухів.
Відео з місця публікують місцеві Telegram-канали.
Очевидці повідомляють, що «щось впало в полі та вибухнуло».
На опублікованих кадрах видно, що горить щось схоже на уламки.
Росавіація запровадила тимчасові обмеження в аеропорту, оголосивши план «Килим» через загрозу безпілотників.
В офіційному повідомленні йшлося про «забезпечення безпеки польотів».
За даними Flightradar, борти облітають закриту зону над «Домодєдово».
Онлайн-табло аеропорту свідчить, що було затримано щонайменше п'ять рейсів.
Нагадаємо, у ніч проти 17 липня українські дрони атакували російський хімзавод у Тульській області, який виробляє аміак, метанол і карбамід — ключові компоненти для вибухівки та ракетного палива.