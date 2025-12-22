Фото з місця вибуху авто на півдні Москви / © російські телеграм-канали

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

На півдні Москви 22 грудня вибухнув автомобіль. У ньому міг перебувати російський генерал-майор Фаніл Сарваров.

Про це повідомив український громадський діяч, волонтер Сергій Стерненко.

«Попередньо, під Москвою підірвали генерала Сарварова. Вибух стався, коли він сів до авто. Про стан мерзоти даних поки нема», — йдеться у дописі Стерненка.

Реклама

Вибух легкового авто у дворі на півдні Москви стався близько 7:00. Було пошкоджено щонайменше дві машини. За даними російських телеграм-каналів, постраждав водій білого позашляховика Кia.

«Почули гучний вибух, він пролунав у районі метро „Домодєдово“, Ясенева вулиця», — розповіли очевидці.

Російські пабліки також пишуть, що в підірваному авто міг перебувати Сарваров. За їхніми даними, під сидінням водія було закладено саморобний вибуховий пристрій.

За повідомленнями росіян, машину Сарварова сильно пошкоджено, його самого деблокували з авто. У генерал-майора множинні осколкові поранення та переломи. Його госпіталізували у важкому стані.

Реклама

Сарваров був учасником бойових дій у Чечні, Осетії, Сирії та Україні. Він обіймає посаду начальникауправління оперативної підготовки Міноборони Росії.

Російський генерал-майор Фаніл Сарваров / © Фото з відкритих джерел

Фото з місця вибуху авто на півдні Москви / © російські телеграм-канали

Фото з місця вибуху авто на півдні Москви / © російські телеграм-канали

Нагадаємо, 1 грудня у Новій Москві вибухнув та вщент згорів Land Cruiser 200 Prado. Автомобіль належав 41-річному науковцю, доктору фізико-математичних наук, який працює в НДІ «Полюс» ім. Стельмаха. Це підсанкційне підприємство «Ростеху» розробляє лазерні цілевказівники та комплектувальні для ракет «Калібр» та «Іскандер-М».