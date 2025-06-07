Під Москвою сталася масштабна пожежа з вибухами після появи в небі "НЛО" (відео)

Дим від пожежі видно з будівлі "Москва-Сіті" / © із соцмереж

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Увечері 7 червня у місті Пушкіно під Москвою сталася масштабна пожежа у складських приміщеннях, яка охопила територію понад 20 тисяч квадратних метрів. Клуби диму видно навіть з російської столиці.

Відео з місця публікують місцеві Telegram-канали.

Офіційної інформації про причину пожежі наразі не було. Очевидці повідомляють, що перед загоранням у небі було помічено «непізнаний літальний об’єкт», опублікувавши кадри з польотом апарата, схожого на невеликий літак.

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На місці пожежі лунають гучні вибухи. Повідомляється, що горять склади з легкозаймистою рідиною в бочках та газовими балонами.

Дата публікації 21:51, 07.06.25 Кількість переглядів 71 Під Москвою сталася масштабна пожежа, яку супроводжують вибухи

Загасити полум’я намагаються 100 рятувальників та 27 одиниць техніки.

Під час пожежі обвалилася стеля складських приміщень на площі 13 тисяч квадратних метрів.

Після початку пожежі семеро людей, які працювали на складі, перестали виходити на зв’язок.

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Нагадаємо, цього ж дня у місті Кстово Нижньогородської області РФ сталася масштабна пожежа на установці з виробництва бітуму у промисловій зоні, де розташований НПЗ «ЛУКойл».