Під Москвою вибухнув автомобіль у районі проживання військових: що відомо

Поліція Росії. / © Associated Press

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На світанку 9 червня в місті Балашиха, що за менш ніж 30 км від Москви, вибухнув автомобіль. Водій помер на місці.

Про це повідомили росЗМІ та російський Слідчий комітет.

Інцидент стався близько 5:30 біля житлового багатоквартирного будинку в мікрорайоні Авіаторів, побудованому для військових. За даними слідства, під час руху автомобіля було здійснено підрив вибухового пристрою.

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Внаслідок цього водій автомобіля отримав множинні поранення, від яких загинув на місці події. Особу загиблого не називають.

За інформацією Телеграм-каналів Mash та Shot, вибуховий пристрій був закладений у задній частині авто. Ймовірно, його активували дистанційно

На відео, що опинилися у Мережі видно, як водій завів машину, рушив з місця — і вже за кілька секунд пролунав вибух. Після цього автомобіль проїхав ще кілька метрів і врізався у припарковану машину. Після детонації виникла пожежа в салоні та багажнику. Деталі іномарки розкидало вулицею на десятки метрів.

За даними Shot, водієві було 62 роки. Автомобіль BMW X3 він придбав 1 рік та 8 місяців тому

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Під Москвою підірвали авто. Фото: Телеграм-канал Mash.

Водночас ресурс «Агентство. Новости» повідомив, що інцидент стався лише за 400 м від будинку, біля якого торік підірвали авто замголови Генштабу РФ генерал-майора Ярослава Москалика. Він також загинув на місці.

Зауважимо, мікрорайон Авіаторів у Балашисі відомий як район проживання великої кількості російських військових та відставних офіцерів, писав ресурс Msk1.

«Це 16 будинків від Міноборони, там квартири для військовослужбовців. І взагалі, істотно весь цей мікрорайон був побудований для них. Частина из них уже цивільні, але все рівно тут живуть їхні сім’ї. У нас тут ті, хто повернувся із Сирії, Чечні, Афганістану, СВО. Космонавти тут є і навіть командир МКС», — розповідала виданню жителька району.

Нагадаємо, раніше російські силовики заявили про підготовку підриву будівлі Міністерства юстиції РФ — «стратегічного об’єкта», який, за версією слідства, міг стати ціллю диверсії просто в центрі російської Москви. Було затримано 62-річного Віталія Ларіна. За версією слідства, він нібито планував виготовити вибуховий пристрій та передати його спільникам для «атаки» на будівлю Мін’юсту.

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