Під Москвою дворічна дівчинка померла через отруєння алкоголем

Дитину разом із її 43-річною матір’ю госпіталізували в реанімацію.

У місті Ногінську Московської області (Російська Федерація) внаслідок отруєння алкоголем померла дворічна дівчинка.

Про це повідомляє "Комсомольська правда".

Батько дитини виявив непритомними доньку та дружину, коли прийшов додому після нічної зміни. Вони лежали на ліжку і чоловік спершу вирішив, що вони просто сплять. Коли ж зрозумів, що сталося викликав бригаду швидкої допомоги.

43-річну жінку та її 2-річну доньку госпіталізували до реанімації, діагностувавши у них інтоксикацію невідомою речовиною. Дитина померла в лікарні, не приходячи до тями. Інформацію про це передали поліції.

Для встановлення обставин отруєння правоохоронці оглянули помешкання, з якого госпіталізували жінку з дитиною. У квартирі знайшли дві порожні пляшки з-під алкоголю. Мати дівчинки вже опритомніла і перебуває у стабільному стані, але поки що поліцейські не мають можливості з нею поговорити.

Нагадаємо, раніше в Оренбурзькій області Росії упродовж двох діб було зафіксовано 37 випадків отруєння сурогатним алкоголем, 18 людей померло.

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