Під Москвою гасили пожежу на заводі, де виробляють військову оптику: відео

На території оптико-механічного заводу у Сергієвому Посаді поблизу російської столиці загорівся склад, вогонь охопив територію площею 700 кв. метрів.

У середу, 8 червня, у підмосковному місті Сергіїв Посад загорівся склад Загорського оптико-механічного заводу, на якому, зокрема, виготовляють військову оптику — від біноклів до оптичних прицілів.

Кадри з місця пожежі очевидці опублікували у Twitter.

На опублікованому записі видно стовп густого чорного диму, що здіймається над спорудою заводу. За попередньою інформацією, полум'я охопило складські приміщення поряд із адміністративним будинком.

В подмосковном Сергиевом Посаде кто то неудачно покурил на складе Загорского оптико-механического завода. pic.twitter.com/9jxLx8l9JK — Злой Тамбовский котяра (@SingerBaritone) June 8, 2022

У місцевому підрозділі МНС РФ повідомили, що до гасіння пожежі залучили 15 людей та чотири одиниці техніки. Про постраждалих поки не повідомили.

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Площа загоряння на підмосковному заводі спершу становила лише 30 "квадратів", але вогонь дуже швидко поширився територією, охопивши 700 кв. метрів площі.

Конструкторські особливості покрівлі будівлі, наявність підпокрівельного простору та утеплювача ускладнили гасіння.

Увечері пожежу вдалося локалізувати. Про збитки від загоряння інформації також немає.

Нагадаємо, у столиці держави-агресорки Москві зранку, 3 червня, спалахнула масштабна пожежа у бізнес-центрі "Гранд Сетунь плаза".

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