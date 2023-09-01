Під Москвою горить цех з виробництва електроніки для ракет після нальоту БПЛА (фото, відео)

Представник української розвідки підтвердив, що у Люберцях "розквітла бавовна" на російському заводі.

У Люберцях Московської області 1 вересня спалахнула пожежа в цеху з виробництва електроніки для ракет. Це сталося після нальоту безпілотника на регіон.

Про це повідомляють російські Телеграм-канали.

За повідомленнями росіян, у Підмосков’ї горить цех науково-виробничого підприємства "Томілінський електронний завод". У Мережі з’явилися фото і відео пожежі. В небо здіймається високий стовп сірого диму.

У російських пабліках також опубліковане відео, як стверджується, з моментом збиття над Люберцями дрона-камікадзе "Бобер".

Пожежа на заводі в Люберцях / Фото з російських Телеграм-каналів

Після атаки БПЛА під Москвою пожежа у цеху з виробництва електроніки для ракет

Безпілотник таки влучив у ціль

Нагадаємо, мер Москви Сергій Собянін заявив уранці 1 вересня про начебто збиття силами ППО безпілотника, який летів у напрямку російської столиці.

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"Дякую військовим, що не дали зіпсувати нам День знань!" – зазначив Собянін.

Водночас "Українська правда" з посиланням на власне джерело спростовує слова мера Москві. За даними джерела, безпілотник таки дістався місця призначення, тому й спалахнула пожежа у цеху науково-виробничого підприємства "Томілінський електронний завод".

Що кажуть в українській розвідці

ГУР Міноборони України наразі офіційно не коментувало ранкові події в Московській області. Однак представник військової розвідки Андрій Юсов сказав у коментарі "УП", що російська пропаганда видала "на гора" чергову брехню про збитий безпілотник. Юсов також підтвердив, що у Люберцях "розквітла бавовна" на російському заводі.

До слова, росіяни заявили 1 вересня і про атаку двома безпілотниками по місту Курчатов у Курській області, де розташована АЕС. Кажуть, що дрони збиті. В Курчатові пошкоджені адмінбудівля та житловий будинок.

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