Під Москвою горить цех з виробництва електроніки для ракет після нальоту БПЛА (фото, відео)

Представник української розвідки підтвердив, що у Люберцях "розквітла бавовна" на російському заводі.
У Люберцях Московської області 1 вересня спалахнула пожежа в цеху з виробництва електроніки для ракет. Це сталося після нальоту безпілотника на регіон.
Про це повідомляють російські Телеграм-канали.
За повідомленнями росіян, у Підмосков’ї горить цех науково-виробничого підприємства "Томілінський електронний завод". У Мережі з’явилися фото і відео пожежі. В небо здіймається високий стовп сірого диму.
У російських пабліках також опубліковане відео, як стверджується, з моментом збиття над Люберцями дрона-камікадзе "Бобер".
Безпілотник таки влучив у ціль
Нагадаємо, мер Москви Сергій Собянін заявив уранці 1 вересня про начебто збиття силами ППО безпілотника, який летів у напрямку російської столиці.
"Дякую військовим, що не дали зіпсувати нам День знань!" – зазначив Собянін.
Водночас "Українська правда" з посиланням на власне джерело спростовує слова мера Москві. За даними джерела, безпілотник таки дістався місця призначення, тому й спалахнула пожежа у цеху науково-виробничого підприємства "Томілінський електронний завод".
Що кажуть в українській розвідці
ГУР Міноборони України наразі офіційно не коментувало ранкові події в Московській області. Однак представник військової розвідки Андрій Юсов сказав у коментарі "УП", що російська пропаганда видала "на гора" чергову брехню про збитий безпілотник. Юсов також підтвердив, що у Люберцях "розквітла бавовна" на російському заводі.
До слова, росіяни заявили 1 вересня і про атаку двома безпілотниками по місту Курчатов у Курській області, де розташована АЕС. Кажуть, що дрони збиті. В Курчатові пошкоджені адмінбудівля та житловий будинок.
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