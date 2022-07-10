Під Москвою літак з парашутистами жорстко приземлився у полі

На борту російського повітряного судна, в якому вийшов з ладу двигун, перебувало 19 осіб, але ніхто з них не загинув.

У суботу, 9 липня, поблизу підмосковного міста Серпухова аварійно приземлився легкий багатоцільовий двомоторний літак L-410 з парашутистами на борту.

Про це повідомляє російське агентство "Интерфакс" з посиланням на власні джерела.

"Літак, який перевозив парашутистів, через несправність правого двигуна здійснив жорстку посадку в полі поряд з аеродромом", - сказав співрозмовник агентства.

На борту повітряного судна перебувало 19 осіб.

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Пізніше у пресслужбі підмосковного главку МНС повідомили про відсутність загиблих.

"Літак здійснив екстрену посадку в полі через технічну несправність. Усі живі", - сказали у відомстві.

У прес-службі адміністрації Серпухівського округу повідомили, що після аварійного приземлення літак уцілів.

Нагадаємо, минулого року на території Татарстану у Росії розбився легкий багатоцільовий двомоторний літак L-410 місцевого аероклубу через проблеми з двигуном. Тоді загинуло 16 із 19 парашутистів.

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