Під Москвою літальний апарат звалився на приватний будинок: фото

Дельтапланом, який упав на дах одноповерхового будинку в Звенигороді, керував рекордсмен Росії.

Увечері в четвер, 9 березня, на житловий будинок у підмосковному місті Звенигороді упав дельтаплан. На місце події викликали екстрені служби.

Як повідомляють російські Telegram-канали, пілота дельтаплана зняли з даху рятувальники і доставили до травмпункту.

За інформацією місцевого підрозділу МНС РФ, будинок, на який звалився літальний апарат, не постраждав.

Згодом з’ясувалося, що дельтапланом керував російський рекордсмен з найбільшої висоти польотів над землею Олег Парахін. 44-річний чоловік під час невдалого приземлення на дах пошкодив плече.

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У 2018 році постраждалий встановив рекорд по висоті на паральоті: піднявся на 3430 метрів і потрапив до Книги рекордів Росії.

Нагадаємо, раніше в Бєлгородській області РФ сталось знеструмлення частини регіону через нібито падіння безпілотника на високовольтні проводи.

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