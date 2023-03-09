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Під Москвою літальний апарат звалився на приватний будинок: фото

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Під Москвою літальний апарат звалився на приватний будинок: фото

Фото: pixabay.com

Дельтапланом, який упав на дах одноповерхового будинку в Звенигороді, керував рекордсмен Росії.

Увечері в четвер, 9 березня, на житловий будинок у підмосковному місті Звенигороді упав дельтаплан. На місце події викликали екстрені служби.

Як повідомляють російські Telegram-канали, пілота дельтаплана зняли з даху рятувальники і доставили до травмпункту.

За інформацією місцевого підрозділу МНС РФ, будинок, на який звалився літальний апарат, не постраждав.

Згодом з’ясувалося, що дельтапланом керував російський рекордсмен з найбільшої висоти польотів над землею Олег Парахін. 44-річний чоловік під час невдалого приземлення на дах  пошкодив плече.

У 2018 році постраждалий встановив рекорд по висоті на паральоті: піднявся на 3430 метрів і потрапив до Книги рекордів Росії.

Нагадаємо, раніше в Бєлгородській області РФ сталось знеструмлення частини регіону через нібито падіння безпілотника на високовольтні проводи.

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Дата публікації
Перегляди
1593
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