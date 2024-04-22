Під Москвою палало цілу ніч: деталі з фото і відео

Раніше в МНС Росії повідомили про пожежі в Московській області і в Санкт-Петербурзі.

У Московській області цілу ніч проти 22 квітня тривала пожежа на промисловому об’єкті.

Про це повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко, який поширив відповідні відео.

"Під Москвою всю ніч палав промисловий об'єкт", – йдеться в короткій заяві.

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На відео з пожежею видно, як дим і полум’я здіймалися в нічне небо.

Нагадаємо, що вночі в Московській області спалахнула пожежа у виробничій будівлі, повідомили у російському МНС.

Також горіла пожежа на станції технічного обслуговування у Московському районі Санкт-Петербурга.

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Пожежа в Московській області 22 квітня / Фото: російські телеграм-канали

Під Москвою цілу ніч горів промисловий об'єкт – відео

До слова, в ніч проти 21 квітня низку російських областей атакували безпілотники. В Міноборони РФ відзвітували про перехоплення і знищення 50 дронів.

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