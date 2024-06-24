Під Москвою палає підприємство оборонної промисловості "Платан": всередині є люди – відео

У Підмосков'ї 24 червня спалахнула потужна пожежа – у Фрязіно горить підприємство радіоелектронної оборонної промисловості Росії НДІ "Платан". Всередині будівлі, яка палає, є люди. З вікон йде густий чорний дим.

У Мережі вже показали фото та відео з місця пожежі.

Попередньо, загоряння сталося на 5-8 поверхах, у кабінетах корпусу планування та проєктування.За даними МНС РФ, загалом у будівлі заблоковано 9 осіб. Триває рятувальна операція.

У Підмосков'ї горить підприємство радіоелектронної оборонної промисловості НДІ "Платан"

Людей намагаються витягнути за допомогою пожежних сходів.

Як пише Baza, щонайменше одна людина постраждала – надихалася димом – однак точна кількість постраждалих наразі невідома. Локалізувати пожежу поки не вдається – вогонь йде по перекриттям.

Нагадаємо, у російському Дагестані сталася стрілянина – що відомо про нападників та кого звинувачують у Кремлі.

Читайте також провідні новини дня: