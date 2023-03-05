Під Москвою після вибуху спалахнула масштабна пожежа на заводі: відео

За попередніми даними, на Московському коксогазовому заводі вогонь охопив площу 200 квадратних метрів.

Увечері в неділю, 5 березня, у місті-супутнику російської столиці Москви Видному після вибуху спалахнула пожежа на місцевому коксогазовому заводі. Язики полум'я та клуби диму високо піднімаються над територією підприємства.

Відео масштабної пожежі публікують у російських Telegram-каналах.

У МНС РФ підтвердили вибух, на місце пожежі виїхали екстрені служби.

За попередніми даними, площа пожежі наразі становить 200 квадратних метрів.

"У Видному, Білокам'яне шосе, 13, стався вибух у цеху, горить роздільно-насосна колона з бензолом. Відбувається відкрите горіння будівлі на площі 200 кв.м. і висотою 20 метрів", - йдеться у повідомленні.

Інформації про потерпілих поки що немає.

Відомо, що завод "Москокс" виробляє кокс, бензол та кам'яновугільну смолу.

Нагадаємо, у російському місті Вологда у ніч проти 5 березня спалахнула масштабна пожежа в одному із виробничих приміщень на площі майже 2 тисячі квадратних метрів.

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