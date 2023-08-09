Під Москвою прогримів вибух: на місці удару здіймається стовп диму (фото, відео)

У середу, 9 серпня, за кілька десятків кілометрів від Москви прогримів потужний вибух.
У Сергієвому Посаді в Московській області стався вибух. За однією з версій, місто атакував безпілотник.
Про це повідомляють місцеві в Мережі.
Так, жителі міста повідомляють про потужний вибух у районі Загорського оптико-механічного заводу. На кадрах, знятих очевидцями, видно стовп диму, що піднімається вгору.
Що стало причиною вибуху, поки невідомо. Російські Telegram-канали припускають, що безпілотник ударив по будівлі.
Влада міста ситуацію поки що не коментувала.
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