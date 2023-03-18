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Під Москвою спалахнула пожежа на одному з найбільших заводів хімічної промисловості

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Час на прочитання
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Під Москвою спалахнула пожежа на одному з найбільших заводів хімічної промисловості

Фото: скриншот з відео

Унаслідок пожежі постраждав один працівник.

У Підмосков'ї знову спалахнула пожежа. Цього разу займання сталося на території одного з найбільших підприємств хімічної промисловості Росії "Тонкий органічний синтез", що у Долгопрудному.

Про це пишуть росЗМІ із посиланням на екстрені служби Росії.

Попередньо відомо, що на території підприємства загорілася цистерна для зберігання талового масла об'ємом 12 кубометрів на площі 50 квадратних метрів.

Унаслідок пожежі постраждав один працівник.

Займанню присвоїли третій рівень складності. Його вже ліквідували.

Зазначимо, що завод є одним із найстаріших і найбільших російських підприємств, що працюють у сфері хімічної промисловості.

Нагадаємо, у російському місті Вологда у ніч проти 5 березня спалахнула масштабна пожежа в одному із виробничих приміщень на площі майже 2 тисячі квадратних метрів.   

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