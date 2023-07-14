Під Москвою сталася масова бійка у військовій частині: один солдат на війну не поїде (відео)

Участь у бійці взяли близько ста російських військових, деякі з них були озброєні ножами.

У підмосковному селищі Калінінець сталася масова бійка у російській військовій частині, внаслідок якої загинув один контрактник.

У Telegram-каналі "ЧТД" опубліковане відео цього побоїща.

Участь у бійці взяли близько ста осіб, деякі з них були озброєні ножами. Один з постраждалих у сутичці помер у лікарні.

Причиною бійки стало те, що один із військовослужбовців без дозволу відлучився до магазину, після чого його побили представники військової поліції за порушення статуту. За постраждалого заступилися його товариші, внаслідок чого ввечері відбувся масовий “махач”.

Конфлікт стався у частині, на території якої базується 15-й мотострілковий полк Таманської дивізії. Відомо, що сюди привезли контрактників із Кузбасу, яких після підготовки мали відправити на війну в Україну.

Про цей випадок повідомили у військову прокуратуру. У Міноборони РФ цей інцидент офіційно не коментували.

Під Москвою сталася масова бійка у військовій частині: є загиблий

Нагадаємо, раніше у центрі Москви російський військовослужбовець разом із другом заліз на дах будівлі та вигукував "Слава Україні".

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