Під Москвою у дитячому таборі молода вожата уночі зарізала колегу: яка причина нападу

За попередньою інформацією, вожаті не були знайомі до працевлаштування в таборі.

У Підмосков'ї в дитячому таборі 23-річна вожата під час конфлікту зарізала свою колегу. 21-річна потерпіла померла на місці.

Про це пише російський ТАСС з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

За їхніми даними, між двома дівчатами-вожатими в дитячому таборі в Пушкінському районі стався конфлікт. У результаті якого одна з вожатих загинула після удару ножем.

Також у росЗМІ є інформація, що підозрювана на момент злочину була п'яна. Згідно з попередніми даними, дівчата проходили в таборі студентську практику.

Про точні причини сварки поки невідомо, але попередньо вважають, що до вбивства призвела суперечка під час розпиття алкоголю про те, хто краща вожата. Обставини події з'ясовують слідчі.

За даними джерела, конфлікт стався вночі, діти в цей час спали і нічого не бачили. Також уточнюється, що дівчата не були знайомі до роботи в таборі, але там жили в одній кімнаті.

Нагадаємо, у Нижньогородській області РФ в суботу, 19 червня, знайшли тіло 34-річної американської студентки Кетрін Ілейн Сіро, яку від вівторка вважали зниклою безвісти.

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