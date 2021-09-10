Під Москвою зберігали заморожені тіла багатих іноземців, щоб ті стали "Франкенштейнами": заклад "накрили" після сварки подружжя

Під Москвою зберігали заморожені тіла багатих іноземців, щоб ті стали "Франкенштейнами": заклад "накрили" після сварки подружжя

Технологія "Франкенштейн" пропонує людям можливість "повернутися до життя" у майбутньому.

Під Москвою місцеві поліцейські знайшли місце, де була розташована кріогенна камера, в якій зберігали заморожені тіла.

Про це пише Daily Mail.

Причиною жахливої знахідки стало непорозуміння в результаті розлучення 59-річної Валерії Удалової і 41-річного Данили Медведєва. Жінка звинуватила свого колишнього чоловіка у зрадах. У підсумку прийшла з рейдом до приміщення, де і була кріогенна камера з тілами громадян США і Великої Британії. Ті заплатили тисячі фунтів, щоб колись їх повернули до життя.

За інформацією правоохоронців, вона з групою невідомих завантажила камеру з рештками на вантажівку і спробувала її перемістити до іншого місця. Однак згодом була викликана поліція, яка перехопила моторошний вантаж.

Медведєв заявив, що його колишню дружину не затримали, хоча та нібито втекла з замороженим людським мозком. "Мозок наших нейропацієнтів зберігався окремо, у спеціальних металевих медичних ящиках", - розповів чоловік.

Наразі відомо, що заморожених людей тримали за технологією "Франкенштейн", що пропонує людям можливість "повернутися до життя" в майбутньому.

Медведєв, який керує KrioRus, і його колишня дружина Удалова, яка заснувала у Тверській області нову компанію під назвою Open Cryonics, заявляють, що є законними власниками людських решток.

Поліція зараз перевіряє претензії суперників, вимагаючи колишніх подружжя, що ворогує, гарантувати «цілісність» заморожених трупів і мозку, а також тіл десятків собак і котів, яких власники хотіли повернути до життя в майбутньому.

Існують побоювання, що останки могли бути пошкоджені під час рейду. Ситуація ускладнилась через те, що камера пошкодилась і з неї витік азот, що вплинуло на стан тіл. Рештки людей "почали нагріватися".

Удалова стверджує, що її несправедливо вигнали зі старої компанії і вона є законним власником її активів. "Є багато замовлень з різних країн, особливо від власників собак та котів. Це причина, чому Медведєв хотів взяти KrioRus під себе", - сказала вона.

Вартість кріоконсервації всього тіла становить близько 26 000 фунтів стерлінгів, а для економії лише мозку - 11 000 фунтів стерлінгів.

Близько 82 пацієнтів перебували на складі компанії, у тому числі 25 іноземців.

Серед заморожених у московському складі мозків є доктор Юрій Пічугін, який помер у 2018 році після винаходу хімічного коктейлю, який зберігає людей для нащадків у глибокій морозі за мінус 196 градусів. "Пробуджений" мозок у наступні десятиліття або століття, як вважають прихильники цієї теорії, може бути імплантований в інше людське тіло.

Нагадаємо, раніше в Росії депутата Ігоря Редькіна, який входить у топ-20 найбагатших російських держслужбовців за списком Forbes, звинуватили в умисному вбивстві. Російський чиновник визнає свою вину і стверджує, що сплутав чоловіка з ведмедем.

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