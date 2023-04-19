Під Москвою знайшли мертвими жінку та її 3-річну доньку: вони були родом з Луганська

Жінка та дитина виїхали з Луганська через війну Росії проти України.

У російському місті Балашиха, що під Москвою, знайшли мертвими матір та її 3-річну доньку, які рік тому виїхали з Луганська. Жінка могла викинути свою доньку з вікна багатоповерхівки та вчинити самогубство.

Про це пишуть російські пропагандисти.

Трагедія сталась у ніч проти 18 квітня. Тіло жительки Луганська знайшли біля багатоповерхового будинку. Росіяни намагались розшукати 3-річну Поліну, проте виявилось, що її тіло весь цей час лежало на даху під'їзду.

Родичі загиблих розповіли, що Наталія та її 3-річна донька орієнтовно рік тому виїхали з Луганська через війну Росії проти України. Вони мешкали у Балашисі під Москвою. Жінка нібито страждала на посттравматичний стресовий розлад. Ймовірно саме мати спочатку викинула з вікна на 8 поверсі свою доньку, а потім стрибнула сама.

Нагадаємо, у РФ чоловік вбив дружину на очах у дітей, повернувшись з війни в Україні.

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