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Під Москвою знайшли мертвими жінку та її 3-річну доньку: вони були родом з Луганська

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
1975
Час на прочитання
1 хв
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Під Москвою знайшли мертвими жінку та її 3-річну доньку: вони були родом з Луганська

Фото: російські пропагандисти

Жінка та дитина виїхали з Луганська через війну Росії проти України.

У російському місті Балашиха, що під Москвою, знайшли мертвими матір та її 3-річну доньку, які рік тому виїхали з Луганська. Жінка могла викинути свою доньку з вікна багатоповерхівки та вчинити самогубство. 

Про це пишуть російські пропагандисти. 

Трагедія сталась у ніч проти 18 квітня. Тіло жительки Луганська знайшли біля багатоповерхового будинку. Росіяни намагались розшукати 3-річну Поліну, проте виявилось, що її тіло весь цей час лежало на даху під'їзду. 

Родичі загиблих розповіли, що Наталія та її 3-річна донька орієнтовно рік тому виїхали з Луганська через війну Росії проти України. Вони мешкали у Балашисі під Москвою. Жінка нібито страждала на посттравматичний стресовий розлад. Ймовірно саме мати спочатку викинула з вікна на 8 поверсі свою доньку, а потім стрибнула сама. 

Нагадаємо, у РФ чоловік вбив дружину на очах у дітей, повернувшись з війни в Україні

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Дата публікації
Перегляди
1975
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