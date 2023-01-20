Під офісом Шольца зібрався великий мітинг через зволікання з постачанням Україні танків (відео)

Під будівлею офісу канцлера Німеччини Олафа Шольца в Берліні 20 січня сотні людей зібралися на мітинг проти зволікання уряду ФРН у постачанні Україні танків Leopard.

У Мережі з’явилися відповідні кадри з місця подій.

Чимало учасників мітингу загорнуті в українські національні прапори та вигукують заклики про відправлення до України танків Leopard. Зокрема, люди вигукують: "Free the Leopards now!" (Звільніть "Леопардів" зараз!)

Several thousand protestors have gathered under the Bundestag building in Berlin against the German government's delay in supplying Ukraine with Leopard tanks. https://t.co/aL4J0Nv2ih pic.twitter.com/XezqSAH6N0 — NOËL (@NOELreports) January 20, 2023

Нагадаємо, 20 січня у німецькому Рамштайні відбулося чергове засідання щодо військової допомоги для України, на якому учасники так і не ухвалили рішення про постачання до України сучасних танків Leopard німецького виробництва. Саме танки були найочікуванішою складовою нового пакета допомоги для України.

Після цього голова Міноборони Німеччини Борис Пісторіус сказав про готовність ФРН прискорити передавання Leopard, але за умови відповідних домовленостей із союзниками.

Як заявив раніше заступник голови МЗС Польщі Павел Яблонський, опір Німеччини щодо надання Україні озброєння є наслідком багаторічного впливу Росії на політичні та бізнесові кола в ФРН. За словами дипломата, ця симпатія "творилася на російських грошах".

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