Під озером у Туреччині знайшли церкву віком 1700 років: що відомо про відкриття

Залишки давньої церкви

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Археологи виявили під водами озера Ізнік у Туреччині залишки давньої церкви, яка може бути пов’язана з Першим Нікейським собором 325 року — однією з найважливіших подій в історії християнства. Водночас частина науковців ставить цю версію під сумнів.

Про це пише Live Science.

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Що втановили дослідники

Нікейський собор зібрав християнських єпископів, які намагалися врегулювати богословські суперечки. За його підсумками було сформульовано Нікейський символ віри, що став одним із ключових документів християнства.

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Дослідники виявили велику церкву під водою ще 2014 року, а з 2015-го поступово розкопують споруду, розташовану під нею. Археологи знайшли кам’яну підлогу меншої церкви приблизно на 30 сантиметрів нижче рівня базиліки. Це може свідчити про те, що менша споруда є давнішою.

Керівник розкопок, професор археології Університету Бурса Улудаг Мустафа Шахін вважає, що саме ця церква могла бути місцем проведення Нікейського собору.

«Один з учасників собору, на ім’я Євсевій Кесарійський, „прямо заявляє, що зустріч відбулася в ‚молитвенному домі‘ або маленькій церкві“, і ця нещодавно виявлена ​​церква краще відповідає цьому опису, ніж базиліка», — сказав Шахін.

Він припускає, що менша споруда могла бути церквою Неофіта — християнина, якого вбили в Нікеї 303 року. Натомість більша церква, збудована пізніше, могла отримати назву на честь «Святих Отців» — учасників Нікейського собору.

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За попередніми даними, менша церква могла бути зруйнована землетрусом приблизно 368 року. Близько 380 року на цьому ж місці звели більшу базиліку.

Поки археологи знайшли переважно кам’яну підлогу та фундамент меншої споруди. Її стіни й оздоблення поки не виявили, тому точно встановити, з яких матеріалів була побудована церква, складно. Не виключено, що значна частина споруди була дерев’яною.

Водночас інші дослідники, які не беруть участі в розкопках, не погоджуються з версією про місце проведення Нікейського собору. Остаточно підтвердити або спростувати цю гіпотезу можуть подальші археологічні дослідження та нові знахідки.

Як ми писали, пара зі штату Нью-Йорк під час реставрації церкви 1872 року помітила два загадкові вікна, які, схоже, не відповідали жодному приміщенню всередині будівлі. Власники припустили, що за ними може бути прихована кімната, і почали досліджувати простір під стелею. Згодом вони знайшли отвір, закритий дошками, але після його демонтажу таємничого приміщення не виявили. Користувачі соцмереж припустили, що вікна могли вести до колишньої органної кімнати, яку закрили після модернізації церкви. Відео пошуків набрало понад 4,9 млн переглядів.

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