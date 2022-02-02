Під портретами Путіна та Кадирова: чеченські чиновники пообіцяли "відрізати голови" родичам колишнього судді (відео)

Представники уряду Чечні записали відеозвернення з погрозами розправи на адресу родини екссудді Верховного суду.

Група представників керівництва Чечні записала відеозвернення, в якому пролунали відверті погрози на адресу родини федерального судді Сайді Янгулбаєва, яких звинувачують у зневажанні ісламу.

Відео опублікував у своєму Instagram віцепрем'єр Чечні Абузайд Вісмурадов.

Окрім цього урядовця, серед чиновників, які на знятих кадрах сидять за столом під портретами російського президента Путіна та чеченського лідера Кадирова, присутні начальник управління МВС у Грозному Дені Айдаміров, перший заступник голови уряду Чечні Іса Тумхаджієв, виконувач обов’язків начальника управління МНС у Чечні Аліхан Цакаєв та командир полку імені Ахмата Кадирова Замід Чалаєв.

Звернення звучить чеченською мовою, але опис до відео містить також пояснення російською. У ньому йдеться про те, що “сім'я покидьків Янгулбаєвих посягнула на святе чеченського народу — на релігію Іслам”, а тому “чеченський народ” змусить їх відповідати за свої слова.

“З дозволу Аллаха, у будь-якій точці цього світу, де б вони не були, ми змусимо їх відповідати за їхні слова. З дозволу Аллаха, вдень і вночі ми не маємо роботи важливішої, ніж знайти вас і відрубати ваші голови”,— говорить на відео головний рятувальник Чечні Аліхан Цакаєв.

“Ми тебе вб'ємо, відірвемо тобі голову, відірвемо тобі язика і десь повісимо тебе”, - пообіцяв заступник голови чеченського уряду Вісмурадов, звертаючись до одного з синів судді Янгулбаєва.

Напередодні інше звернення з погрозами на адресу родини Янгулбаєвих опублікував депутат Держдуми РФ від Чечні Адам Делімханов, заявивши про кровну помсту.

Зі схожими погрозами виступив також очільник Чечні Рамзан Кадиров, який погрожував “знищити” членів родини Сайді Янгулбаєва, якщо країни, в які вони поїхали, не повернуть їх до Росії. Він заявив, що “цю сімейку чекає місце або у в'язниці, або під землею”.

Кремль не втручається в цю ситуацію.

Нагадаємо, наприкінці січня Сайді Янгулбаєв повідомив про викрадення своєї дружини Зареми Мусаєвої чеченськими силовиками у Нижньому Новгороді. Чеченська влада заявляє, що жінку заарештовано за напад на поліцейського.

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