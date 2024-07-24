Під Ростовом росіяни звели нову військову базу: з'явилися цікаві подробиці про нову ціль ЗСУ

Російські окупанти розгорнули нову військову базу в Новочеркаську Ростовської області, приблизно за 200 км від лінії фронту в Україні.

Російські військові у травні 2024 року побудували нову базу у місті Новочеркаськ під Ростовом на Дону, що за 200 км від лінії фронту.

Про це свідчать супутникові знімки Planet Labs, пише "Радіо Свобода".

Відповідно до зображень з супутника, нову військову базу російські армійці розгорнули між виправною колонією та двома недобудованими загальноосвітніми навчальними закладами, на місці іншого закинутого військового об'єкта – школи кухарів №195 "Сил громадянської оборони" Росії, яку закрили у 2011 році.

Утім, минулого літа, після дванадцяти років затишшя, на закинутій території колишньої військової школи почались зміни.

Згідно з супутниковими знімками Planet Labs, перша військова техніка з'явилася тут ще наприкінці серпня 2023 року: на території об'єкта припаркували з півсотні військових вантажних машин та розгорнули з десяток наметів. Відтоді, за майже рік, база збільшилася утричі.

Проаналізувавши супутникові знімки, військовий експерт Михайло Жирохов, визначив тип військового об'єкта. На його думку, це, ймовірно, база матеріально-технічного забезпечення Збройних сил РФ, адже там розташована лише вантажна та допоміжна техніка.

"Ми бачимо велику кількість вантажівок у кольорах військової техніки. Ні танків, ані БТР-ів супутник не фіксує, тому з високою ймовірністю – це одна з військових частин матеріально-технічного забезпечення", – каже Жирохов.

Ця база в Новочеркаську може належати до 100-го військового полку матеріально-технічного забезпечення Збройних сил РФ. Його створили 2014 року, коли Міністерство оборони РФ очолював Сергій Шойгу.

Серед завдань полку – доставка військових вантажів у зону бойових дій та ліквідація техногенних катастроф, пожеж та паводків.

Згідно з повідомленнями російських пропагандистських мовників, зокрема телеканалу Міноборони РФ "Звезда", в армії РФ цей полк називають "армійським спецпідрозділом МНС". Він один такого типу.

Донедавна 100-й полк базувався у селищі Калінінець Московської області, але від початку серпня 2023 року, деякі з його підрозділів могли почати перекидати під Ростов, до Новочеркаська.

Про можливу часткову передислокацію 100-го військового полку з Підмосков'я до Ростовської області, ближче до лінії фронту, може свідчити зміна геолокації телефонів кількох його військовослужбовців.

Журналістам "Схем" (проєкт Радіо Свобода) вдалось зафіксувати на території нової військової бази в Новочеркаську мобільний телефон Андрія Полухіна, одного з офіцерів 100-го полку. У витоках з російських баз даних Полухін зазначений як "заступник керівника підрозділом" та "командир".

Ще один офіцер 100-го полку, телефон якого "Схеми" помітили на місці нової військової бази в Новочеркаську – Дмитро Дубовик. Згідно з витоками з російських баз даних, він має звання капітана.

Засвітився у Новочеркаську й телефон Матвія Шокурова. Відповідно до російських баз даних, він прописаний в районі постійного розташування цього полку під Москвою, так само як Полухін і Дубовик. Втім, від початку липня телефон Шокурова передає сигнал в місці нової військової бази під Ростовом.

Шокуров, за даними сервісу GetContact, підписаний в телефонах інших абонентів зокрема, як "Матвей Заправщик". Заправка паливом військової техніки входить до задач підрозділів матеріально-технічного забезпечення.

"Схеми" додзвонилися цим військовослужбовцям. Шокуров підтвердив, що його підрозділ перекинули до Новочеркаська. Дубовик цю інформацію ані підтвердив, ані заперечив. Полухін сказав "Схемам", що не перебуває у Новочеркаську.

Ще влітку 2014 року Новочеркаськ став місцем тилового базування для бойових підрозділів РФ, які воювали в Донецькій та Луганській областях, каже український військовий експерт Михайло Жирохов. А від літа 2015 року, за його словами, у місті дислокується й командування першого та другого корпусів армії РФ.

Зокрема нині у Новочеркаську дислокується "Шторм Z". Це де-факто штрафний батальйон, який, згідно з положенням Міноборони РФ "про штурмові роти Z", здебільшого формується зі злочинців, яких набирають у виправних колоніях Росії.

Жирохов каже, що з часом роль Новочеркаська, як місця тилового призначення армії РФ, лише зміцнилася.

"Після лютого 2022 року росіяни просто масштабували всю логістику в цьому регіоні. Тим більше, що тимчасові бази, наприклад у Луганську, після отримання далекобійної зброї (Україною – ред.) опинились в зоні досягнення Сил оборони України. Тому на тлі заборони ударів західної зброї по території РФ, цей процес набув ще більших масштабів, що ми можемо побачити на цьому прикладі, коли полк забезпечення перекидають не ближче до зони бойових дій, а в зону, де його буде важко дістати без далекобійної зброї", – пояснив Жирохов.

Згідно з інформацією DeepStateMap, від зони бойових дій на території України до нової дислокації 100-го полку МТЗ РФ під Ростовом – приблизно 200 км. Можливості українських військових атакувати на таку відстань без залучення західної зброї наразі обмежені.

Нагадаємо, Сили оборони України шукають інформацію про ворожі склади пального, паливозаправники російських загарбників і маршрути, якими вони пересуваються на окупованих територіях. Тож українців просять повідомляти про склади пального росіян на окупованих територіях у чатбот "єВорог".

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