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Під Рязанню стався вибух на пороховому заводі: щонайменше 15 загиблих

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Під Рязанню стався вибух на пороховому заводі: щонайменше 15 загиблих

Mash/Мэш

Потужний вибух спровокував пожежу.

У Росії, у селищі Лісовому Рязанської області, вранці 22 жовтня стався вибух на території заводу "Еластик" у цеху, де виробляють порох. 

Про це з посиланням на російське МНС повідомляє телеграм-канал Mash.

За попередньою інформацією, на момен вибуху в цеху перебувало 17 осіб. Наразі Мінохорони здоров'я повідомляє про 15 загиблих. Рятувальники проводять роботи з пошуки людей. 

Зазначається, що після вибуху на заводі почалася пожежа. Наразі вогонь вдалося локалізувати на площі 160 квадратних метрів. Сама ж будівля зазнала серйозних руйнувань.

Причиною вибуху і пожежі назвали порушення технологічного процесу. Фахівці Ростехнагляду під час останньої перевірки виявили недостатню організацію зберігання вибухових матеріалів та просипи пороху на підлозі, не прибрані в установленому порядку. Справу буде розслідувати Слідчий комітет РФ. Ростехнадзор почне огляд цеху, як тільки з'явиться можливість.

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