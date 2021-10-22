Під Рязанню стався вибух на пороховому заводі: щонайменше 15 загиблих

Під Рязанню стався вибух на пороховому заводі: щонайменше 15 загиблих

Потужний вибух спровокував пожежу.

У Росії, у селищі Лісовому Рязанської області, вранці 22 жовтня стався вибух на території заводу "Еластик" у цеху, де виробляють порох.

Про це з посиланням на російське МНС повідомляє телеграм-канал Mash.

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За попередньою інформацією, на момен вибуху в цеху перебувало 17 осіб. Наразі Мінохорони здоров'я повідомляє про 15 загиблих. Рятувальники проводять роботи з пошуки людей.

Зазначається, що після вибуху на заводі почалася пожежа. Наразі вогонь вдалося локалізувати на площі 160 квадратних метрів. Сама ж будівля зазнала серйозних руйнувань.

Причиною вибуху і пожежі назвали порушення технологічного процесу. Фахівці Ростехнагляду під час останньої перевірки виявили недостатню організацію зберігання вибухових матеріалів та просипи пороху на підлозі, не прибрані в установленому порядку. Справу буде розслідувати Слідчий комітет РФ. Ростехнадзор почне огляд цеху, як тільки з'явиться можливість.

За даними ТАСС, цех, в якому стався вибух і пожежа, належать ТОВ "Розряд". Підприємство займається утилізацією боєприпасів, виробництвом, зберіганням і розповсюдженням вибухових матеріалів промислового призначення, здійсненням робіт з використанням відомостей, що становлять держтаємницю, а також транспортуванням небезпечних виробничих об'єктів. Як повідомлялося, у Китаї в місті Шеньян вибухнув ресторан – щонайменше одна людина загинула і більше 30 зазнали поранень. Їх усіх госпіталізували. Вибухом рознесло триповерхову будівлю ресторану, уламки розлетілись на сотні метрів, пошкодивши сусідні автівки та будівлі. Попередньо причиною вибуху називають витік газу. [media type="video" id="387471442"

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