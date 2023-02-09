Землетрус у Туреччині: під завалами можуть бути п`ятеро українців - МЗС

Під спричиненими землетрусом завалами в Туреччині можуть бути п`ятеро українців.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у Facebook.

"Маємо інформацію про ймовірне перебування п`яти українців під завалами. МЗС та посольство активно взаємодіють із турецькою владою задля їхнього порятунку. Одна громадянка була госпіталізована. Загроз її життю немає", - написав він.

Ніколенко додав, що загалом дипломати розшукали вже 103 українця.

"Інші 22 громадянина не виходять на зв`язок. Працюємо над встановленням місць їхнього перебування, підтримуємо зв`язок із рідними", - наголосив речник МЗС.

Речник МЗС зауважив, що українські консули вирушили в зону стихійного лиха на півдні Туреччини задля допомоги українцям.

"Дипломати везуть теплий одяг, предмети першої необхідності, ліки. На місці вони координуватимуть пошуки зниклих громадян, надання медичної допомоги постраждалим та організацію евакуації", - розповів Ніколенко.

Нагадаємо, станом на ранок 9 лютого кількість загиблих внаслідок землетрусу у Туреччині та Сирії зросла щонайменше до 15 383 осіб.

Землетрус у Туреччині: серед жертв шукають українців – подробиці від посла

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