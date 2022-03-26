Під страхом санкцій: китайський нафтовий гігант припиняє інвестиції в економіку Росії

Уряд Китаю закликав державні компанії до особливої пильності у стосунках з Росією.

Найбільша компанія з переробки нафти в Азії, китайський державний концерн Sinopec Group призупиняє переговори про інвестиції на півмільярда доларів у нафтохімічну та газову промисловість Росії.

Як повідомляє Reuters, таке рішення може бути пов’язане із застосованими санкціями щодо Росії через війну, яку розпочав Кремль в Україні.

Попри те, що Пекін неодноразово озвучував незгоду із антиросійськими санкціями та висловлював бажання зберегти звичайні економічні та торговельні відносини з Москвою, уряд Китаю закликав державні компанії до особливої пильності у стосунках з Росією.

Як стверджують джерела Reuters, три головні енергетичні гіганти Китаю Sinopec, China National Petroleum і China National Offshore Oil змушені зважати на вплив санкцій Заходу на їх багатомільярдні інвестиції в російську економіку. Наразі вони не мають можливості самостійно вирішувати питання про нові інвестиції та змушені виконувати накази Пекіна.

Бажання Sinopec поставити на паузу можливі інвестиції у півмільярда доларів наголошують, наскільки ризиковано навіть для Китаю, найважливішого дипломатичного партнера Росії, взаємодіяти з нею в умовах жорстких західних санкцій.

Нагадаємо, раніше заступник міністра закордонних справ Китаю Ле Юйчен вважає, що санкції Заходу проти Росії через вторгнення до України стають “усе більш обурливими”. Окрім того, за його словами, розширення НАТО на схід заганяє цю ядерну державу “в глухий кут”.

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