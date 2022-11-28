Під товщею бруду знайшли тіло жінки: фото руйнівного зсуву ґрунту в Італії

На курортному острові Іскія - на півдні Італії - масивний зсув ґрунту стався перед світанком 26 листопада через велику кількість опадів. Хвиля бруду, уламків і каміння відірвалася від найвищої гори острова і завалитися на будинки та дороги в місті Казаміччола-Терме.

Про це повідомляє Бі-бі-сі.

За останніми даними, 30 будинків були затоплені, понад 200 людей залишилися без осель. Потік бруду і сміття повалив дерева, поглинув будівлі і затяг у море десятки автомобілів.

Фото: Associated Press

Повідомляють, що під товщею бруду знайшли тіло жінки, ще кілька людей вважаються зниклими безвісти. Також є інформація про 7 загиблих, серед яких дитина.

"Ми почули гуркіт приблизно о третій ночі, потім зійшов перший зсув, за ним близько п'ятої ранку пішов другий. Це було жахливо", - сказала жителька міста Ліза Моччіаро.

Фото: Associated Press

Міністр внутрішніх справ Італії Маттео Піантедозі сказав журналістам, що ситуація дуже складна і що зниклі безвісти люди, ймовірно, опинилися в пастці під потоком бруду. За шість годин випало до 155 мм опадів.

Фото: Associated Press

Іскія — це вулканічний острів, який розташований приблизно за 30 км від Неаполя.

"Статистика показує, що на Іскії є велика кількість будинків, які були побудовані незаконно, що наражає мешканців на постійну небезпеку від повеней і землетрусів, які часто траплялися на горбистому острові в останні роки", — пише Reuters.

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