Російські пожежники / © Associated Press

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У російському Новошахтинську Ростовської області вночі виникла сильна пожежа поблизу двох паливних підприємств, одне з яких — великий нафтопереробний завод.

Про події пишуть місцеві Telegram-канали.

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Осередок займання розташований у напрямку, де працюють одразу два підприємства, пов’язані з паливною інфраструктурою.

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У місцевих пабліках припускають, що на території об’єктів могли здетонувати резервуари. Однак офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Одним із можливих місць пожежі називають Новошахтинський завод нафтопродуктів, що належить ТОВ «Юг Енерго». Це велике нафтопереробне підприємство на півдні Росії. Воно під’єднане до нафтопроводу «Суходольна — Родіонівська», має власний нафтоналивний термінал у Ростові-на-Дону, а також флот для транспортування нафтопродуктів.

Іншим можливим осередком займання може бути підприємство ТОВ «ТАТА-ГАЗ». Компанія зареєстрована в Новошахтинську та працює у сфері торгівлі паливом, його зберігання і логістики.

Окремо повідомляється про успішну атаку Сил оборони України на нафтоперекачувальну станцію «Калейкіно» в Татарстані. Цей об’єкт є одним із вузлових елементів системи магістральних нафтопроводів, якими нафту транспортують, зокрема, до експортного напрямку через нафтопровід «Дружба».

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Раніше повідомлялося, що у ніч проти 22 листопада російський Краснодар опинився під атакою безпілотників.

Ми раніше інформували, що одразу три резервуари, кожен з яких здатний вмістити до 50 тисяч кубометрів нафти, опинилися під ударом Сил оборони України в Татарстані.

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