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Під ударом - "Юнармія" Путіна та "Сбербанк": Єрмак розповів про обмеження у сьомому пакеті санкцій проти РФ

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Під ударом - "Юнармія" Путіна та "Сбербанк": Єрмак розповів про обмеження у сьомому пакеті санкцій проти РФ

Фото: російські засоби масової пропаганди

У наступному - сьомому - пакеті санкцій проти Росії за її агресію проти України, зокрема, очікуються більш жорсткі обмеження проти найбільшого банку РФ "Сбербанк".

Також, як зауважили в Офісі президента, під санкції потрапляє путінська армія неповнолітніх "Юнармія".

Про це повідомив голова ОП Андрій Єрмак.

За словами Єрмака, новий санкційний пакет ЄС проти Російської Федерації включатиме:

  • ембарго на золото,
  • розширення персональних санкцій,
  • більш жорсткі обмеження проти "Сбербанку".

Також під санкції потраплять Уральська гірничо-металургійна компанія та "Юнармія".

Раніше стало відомо, що новий пакет санкцій проти Росії може містити заборону на імпорт російського золота, яке є найбільшим неенергетичним експортом країни. Крім того, Євросоюз збирається розширити список товарів подвійного призначення, заборонених для експорту до РФ, а також запровадити нові персональні санкції проти фізичних та юридичних осіб, пов’язаних із ширшим оточенням Путіна.

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