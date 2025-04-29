Під Варшавою сталася ДТП з автобусом, в якому були українці (фото)

Під Варшавою перекинувся автобус, у якому були українці / © Miejski Reporter

Реклама

У Варшаві на швидкісній трасі S2 на з’їзді на S7 у районі Урсинова уніч проти 29 квітня сталася серйозна аварія за участю автобуса, який перевозив 26 людей. Постраждали 17 людей, двоє з яких перебувають у тяжкому стані.

Про це повідомляє Miejski Reporter.

За попередньою інформацією, водій автобуса з невідомих причин на повороті втратив керування, врізався в захисні бар’єри, після чого автобус перекинувся на бік і врізався в ліхтарний стовп. Серед пасажирів були громадяни України, Білорусі та Іспанії.

Реклама

З автобуса 14 постраждалих доправили до лікарні, ще кілька осіб залишаються під наглядом медиків на місці події.

Під час рятувальних робіт сталася ще одна серйозна аварія. У пожежний автомобіль Добровільної пожежної охорони (OSP) Давіди, який забезпечував безпеку місця події, врізалася вантажівка. Водія вантажівки затиснуло в кабіні. Його довелося визволяти за допомогою гідравлічного обладнання. Обох водіїв — вантажівки та пожежного автомобіля, а також та пожежника з Державної пожежно-рятувальної служби (JRG) — доправили до лікарні.

На місці аварії працюють загалом 23 пожежно-рятувальні підрозділи, включно зі спеціалізованими групами медичної та технічної допомоги, а також понад 10 бригад швидкої медичної допомоги. Поліція веде слідчі дії.

Аварія під Варшавою / © Miejski Reporter

Аварія під Варшавою / © Miejski Reporter

Аварія під Варшавою / © Miejski Reporter

Аварія під Варшавою / © Miejski Reporter

Нагадаємо, на початку квітня в Австрії в Шайблінгкірхені сталася ДТП, у якій загинули четверо громадян України, ще четверо людей отримали тяжкі травми.