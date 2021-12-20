Під воду пішли цілі міста: Малайзія потерпає від сильних повеней (фото)

Випала місячна норма опадів.
Сезонні дощі спричинили сильну повінь в Малайзії.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 20 грудня.
У регіоні за добу випала місячна норма опадів. Під воду пішли цілі міста, а свої домівки полишили понад 30 тисяч людей. Для евакуації задіяли поліцію та армію.
Тим часом на Філіпінах кількість жертв урагану "Рей" зросла до 239 осіб. Без даху над головою залишилися пів мільйона людей. У регіонах, якими прокотився найсильніший цього року тайфун, уціліло лише 5% осель. Місцева влада просить гуманітарної допомоги, а саме портативні генератори. Вони потрібні для постачання питної води.
Нагадаємо, кількість загиблих і зниклих безвісти в торнадо, що майже вщент знищили кілька містечок штату Кентуккі (США), зростає. Вже точно підтвердженоблизько 100 смертей. Понад 2 мільйонів доларів американці вже пожертвували на допомогу постраждалим від стихії.
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