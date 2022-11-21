Під загрозою працівники відділу продажів: Маск продовжить звільнення з Twitter – ЗМІ

Новий власник компанії Ілон Маск планує нову хвилю звільнень у Twitter, наразі відомо, що найближчі звільнення торкнуться співробітників відділу продажів і партнерств.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Ймовірно, що скорочення пройдуть у понеділок, 21 листопада після того, як минулого тижня у компанії пройшли масові звільнення інженерів.

Раніше Маск запропонував співробітникам Twitter ультиматум: або залишитися в компанії на умовах значних перепрацювань, або піти з вихідною допомогою. Більше, ніж очікувалося, співробітників на технічних посадах вирішили піти, на відміну від працівників у продажах та партнерстві і подібними ролями.

У п'ятницю Маск попросив керівників цих напрямів компанії погодитися на звільнення ще більшої кількості співробітників Twitter. Робін Вілер, яка керувала маркетингом і продажами, відмовилася це зробити, сказали співрозмовники агентства. Так само вчинила Меґґі Суневік, яка керувала партнерськими відносинами. Як наслідок, обидві очільниці втратили роботу.

Нагадаємо, що в березні 2022 року Ілон Маск став власником 9,2% акцій Twitter, пакет акцій міг стати бізнесменові у майже $2,9 млрд. Наразі він — найбільший зовнішній акціонер Twitter.

Нещодавно стало відомо, що Маск за один день звільнив близько 3700 з 7500 співробітників соціальної мережі, залиш

Засновник Twitter Джек Дорсі перепросив у працівників і користувачів за ситуацію, яка наразі відбувається в компанії після купівлі її Ілоном Маском.

Згодом Ілон Маск заявив про скасування віддаленого режиму роботи для працівників Twitter.

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