Станом на початок серпня Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила про майже 100 тисяч випадків холери в Судані. За словами гендиректора ВООЗ Тедроса Адханома Гебреєсуса, спалахи зафіксовані в усіх штатах країни, а їх причиною стали наслідки війни, що триває від квітня 2023 року.

Про це повідомило видання France 24.

Через бойові дії мільйони людей залишилися без доступу до чистої води, а система каналізації та інші об’єкти критичної інфраструктури зруйновані. Це створило сприятливі умови для поширення інфекцій, зокрема й холери.

Фахівці зазначають, що в деяких регіонах проводили вакцинацію, і спостерігається нестійка тенденція до зниження захворюваності. Водночас останні повені, за прогнозами ВООЗ, можуть призвести до нових спалахів холери, а також малярії, гарячки денге та інших хвороб.

Найвразливішою групою є діти, особливо ті, хто страждає від голоду. За даними ООН, лише у штаті Північний Дарфур, де триває активний спалах, під ризиком зараження перебувають 640 тисяч неповнолітніх. Медики наголошують, що ослаблений організм дитини значно важче бореться з інфекцією, а ймовірність летальних наслідків вища.

Холера — гостра кишкова інфекція, що передається через воду та їжу, забруднені бактеріями. Вона викликає сильну діарею, блювання та судоми м’язів, а без лікування може призвести до смерті за кілька годин. У ВООЗ підкреслюють, що швидкий доступ до медичної допомоги є вирішальним для порятунку хворих.

Раніше ООН внесла Судан до переліку 13 «гарячих точок» світу, яким у найближчі місяці загрожує голод і поглиблення продовольчої кризи.

