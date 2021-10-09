Під завалами будинку в Батумі припинили шукати людей: знайдена ймовірна остання жертва

Серед загиблих троє дітей

Кількість жертв обвалу будинку в Батумі зросла до 9, серед них є діти. На цьому пошукову операцію припинили, бо є ризик подальшого обвалу.

Про це повідомляють місцеві чиновники, пише "Sputnik Грузия".

Рятувальники витягнули з-під завалів тіло жінки, ймовірно, останньої жертви, зазначив міністр внутрішніх справ Грузії Вахтанг Гомелаурі. Він висловив співчуття рідним загиблих та заявив про припинення пошуків, адже є небезпека обвалу іншої частини житлового будинку.

Наразі відомо, що кількість жертв сягнула 9 осіб, з них 3 – діти. За загиблими у понеділок оголосили День жалоби.

7-поверхова будівля у Батумі завалилася напередодні. І накрила близько десятка припаркованих поруч машин. У зв'язку з інцидентом поліція вже затримала трьох осіб. Серед них будівельники та власник квартири на нижньому поверсі. За попередніми даними - обвал стався, бо під час ремонтних робіт в його оселі знесли опорну стіну.

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