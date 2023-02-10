Під завалами пробули 4 дні: у Туреччині з-під зруйнованого будинку врятували українку та її 4-річного сина

В турецькому місті Іскендерун на четвертий день після потужних землетрусів з-під завалів вдалося врятувати українку Олену Акгел та її 4-річного сина Юкселя.

Про це повідомляє CNN Turk.

Зазначається, що під час розброру завалів рятувальники почули звук, який міг означити, що під бетонними бралами є живі люді. Рятувальники почали пошуклві роботи і їм вдалося дістатися до українки та її сина. Спочатку дістали хлопчика, після того - маму. Команда рятувальників передала потерпілих бригадам медиків. Їхній стан, як повідомляють лікарі, задовільний.

Офіційної інформації від МЗС про порятунок українки та її сина наразі немає.

Фото: CNN Turk

Додамо, що 6 лютого на території Туреччини та Сирії стався масштабний землетрус, який забрав десятки тисяч життів. Як повідомила турецька сторона, кількість жертв землетрусів у Туреччині та Сирії станом на вечір 9 лютого вже перевищила 20 тисяч людей.

Трагедія в Туреччині: жертвами руйнівного землетрусу стали понад 20 тисяч людей

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