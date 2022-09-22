Під звуки труби та з першими втратами: як у Росії чоловіки йдуть на мобілізацію (відео)

В Росії наступного ж дня після оголошення "часткової" мобілізації чоловіків масово почали вантажити в автобус на війну проти України. Мобілізовані й не проти, адже покірно заходять до транспорту.
На опублікованих у Мережі відеозаписах помітно, що в Росії мобілізують зокрема й чоловіків досить літнього віку. В одного з них стався інсульт.
ТСН.ua зібрав низку відеозаписів з Мережі з кадрами того, як відбувається мобілізація в РФ.
"Мобілізовані росіяни вже зазнали перших втрат – один з них мав інсульт", – повідомив офіцер Армії оборони Ізраїлю, військовий експерт Ігаль Левін.
Задля підняття бойового духу мобілізованих проводжають з музикою. Зокрема, у Благовіщенську чоловіки сідають до автобуса під супровід мелодії духового інструменту.
Також повідомляється, що під час зустрічі з мобілізованими військові комісари нагадують про "нову кримінальну відповідальність за ухилення під час мобілізації".
Увага! На відео присутня ненормативна лексика 18+
Нагадаємо, 22 вересня жителі Дагестану перекрили федеральну трасу на знак протесту проти "часткової" мобілізації в Росії.
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