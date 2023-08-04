Підбитий російськи корабель "Оленегорский горняк" зняли на фото з супутника

На знімках десантний корабель дуже крениться на один борт.

Пошкоджений десантний корабель "Оленегорский горняк" зафіксували на супутникові фото в порту Новоросійська після атаки дронами у ніч проти 4 серпня.

Відповідні супутникові знімки, зроблені компанією Planet, опублікував у Мережі аналітик лондонського Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS) Джозеф Демпсі.

Так, на фото з супутника видно, що російський корабель "Оленегорский горняк" дуже сильно крениться на один борт після атаки морськими дронами в Новоросійську Краснодарського краю.

Судячи зі знімків, підбитий десантний корабель росіяни дотягли до Новоросійської бухти.

Ці супутникові знімки відповідають відео з судном, які з’явилися в Мережі раніше. На цих відео зафіксовано, як росіяни намагаються буксирувати "Оленегорский горняк" до Новоросійська.

Супутниковий знімок пошкодженого десантного корабля "Оленегорский горняк" / Фото: Planet

Супутниковий знімок пошкодженого десантного корабля "Оленегорский горняк" / Фото: Planet

OSINT-Дослідник Бенджамін Піттет звернув увагу, що на опублікованих супутникових знімках корабля "Оленегорский горняк" видно витікання палива з баків. Сам корабель змогли пришвартувати, проте крен на борт залишається дуже серйозним.

Супутниковий знімок корабля "Оленегорский горняк" / Фото: "Радіо свобода"

Що відомо про атаку дронами по Новоросійську

В ніч проти 4 серпня у Новоросійську, що у Краснодарському краї РФ, прогриміли вибухи. У Міноборони РФ звинуватили ЗСУ в атаці за допомогою морських безекіпажних катерів на військово-морську базу в Новоросійську. У відомстві традиційно запевнили у знищенні цих катерів (морських дронів). Однак відомо, що один дрон пошкодив великий десантний корабель "Оленегорский горняк". Судно отримало" серйозну пробоїну і наразі не може виконувати бойові завдання.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Це вже смішно! У Новоросійську підбили десантний корабель | Гетьман"

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