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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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852
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2 хв

"Підбирають одяг зі смітника": біженка з України показала те, що її здивувало у Німеччині

У Німеччині навіть власники дорогих авто можуть зупинитися біля смітників, щоб забрати залишені там речі. Українка спочатку не розуміла такої звички, але згодом і сама почала нею користуватися.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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У Німеччині викидають майже нові речі, а інші їх забирають:

У Німеччині викидають майже нові речі, а інші їх забирають: / © скриншот

У Німеччині є поширена звичка залишати хороші речі просто на вулиці. Їх забирають усі охочі, навіть заможні люди.

Про це у своєму TikTok-блозі розповіла українська біженка Людмила Русіна.

«Німці підбирають меблі смітника, чи топосу, техніку, чи навіть одяг. І в Німеччині це вже майже окрема культура. Спочатку для мене це був подвійний нонсенс», — зауважила жінка.

За словами українки, спочатку така традиція викликала у неї подив, адже німці часто викидають практично нові речі, які можна було б продати, а інші мешканці — охоче їх підбирають.

Вона розповіла, як у її селищі біля виставлених речей зупинилася дорога машина, і водійка спокійно вибрала собі потрібне.

«Одні заощаджують свій час і не хочуть витрачати його на продаж непотрібних речей, інші заощаджують гроші. Бо навіщо купувати, якщо ось воно лежить майже нове і цілком придатне до використання», — пояснила Людмила Русіна.

У Німеччині викидають майже нові речі, а інші їх забирають / © скриншот з відео

У Німеччині викидають майже нові речі, а інші їх забирають / © скриншот з відео

Блогерка поділилася й власним досвідом. Для орендованого житла вона підібрала на вулиці поличку, вартість якої в магазині становить 60 євро, та докупила до неї вживане дзеркало за 10 євро. За її словами, з часом таке ставлення до речей стало для неї абсолютно звичним.

У Німеччині викидають майже нові речі, а інші їх забирають / © скриншот

У Німеччині викидають майже нові речі, а інші їх забирають / © скриншот

«Раніше б довго сміялася, якби мені сказали, що колись сама буду підбирати речі біля смітника. А сьогодні для мене це абсолютно нормально. Здається, що мій менталітет поступово наближається до німецького», — зазначила українка.

У Німеччині викидають майже нові речі, а інші їх забирають / © скриншот

У Німеччині викидають майже нові речі, а інші їх забирають / © скриншот

Українці за кордоном — останні новини

Нагадаємо, українка в Норвегії, показала, скільки продуктів можна придбати в супермаркеті за суму, еквівалентну середній погодинній зарплаті.

Раніше ми писали, що українка Лілія показала чоловікові-німцю традиційне застілля на Батьківщині. Чоловік був вражений кількістю страв.

Також ми писали, що українка Катя Станіславська, яка понад три роки живе за полярним колом, розповіла в TikTok, що 2026 року біженці в Норвегії отримують 760 євро на дорослого, якщо житло й електроенергію оплачує комуна, та 400–450 євро на дитину щомісяця.

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