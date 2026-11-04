"Підбирають одяг зі смітника": біженка з України показала те, що її здивувало у Німеччині

У Німеччині викидають майже нові речі, а інші їх забирають: / © скриншот

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У Німеччині є поширена звичка залишати хороші речі просто на вулиці. Їх забирають усі охочі, навіть заможні люди.

Про це у своєму TikTok-блозі розповіла українська біженка Людмила Русіна.

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«Німці підбирають меблі смітника, чи топосу, техніку, чи навіть одяг. І в Німеччині це вже майже окрема культура. Спочатку для мене це був подвійний нонсенс», — зауважила жінка.

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За словами українки, спочатку така традиція викликала у неї подив, адже німці часто викидають практично нові речі, які можна було б продати, а інші мешканці — охоче їх підбирають.

Вона розповіла, як у її селищі біля виставлених речей зупинилася дорога машина, і водійка спокійно вибрала собі потрібне.

«Одні заощаджують свій час і не хочуть витрачати його на продаж непотрібних речей, інші заощаджують гроші. Бо навіщо купувати, якщо ось воно лежить майже нове і цілком придатне до використання», — пояснила Людмила Русіна.

У Німеччині викидають майже нові речі, а інші їх забирають / © скриншот з відео

Блогерка поділилася й власним досвідом. Для орендованого житла вона підібрала на вулиці поличку, вартість якої в магазині становить 60 євро, та докупила до неї вживане дзеркало за 10 євро. За її словами, з часом таке ставлення до речей стало для неї абсолютно звичним.

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У Німеччині викидають майже нові речі, а інші їх забирають / © скриншот

«Раніше б довго сміялася, якби мені сказали, що колись сама буду підбирати речі біля смітника. А сьогодні для мене це абсолютно нормально. Здається, що мій менталітет поступово наближається до німецького», — зазначила українка.

У Німеччині викидають майже нові речі, а інші їх забирають / © скриншот

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